'Goede argumenten voor laatste verlenging coronasteun, maar dan moet het stoppen'

Er zijn goede argumenten om de coronasteun een laatste keer te verlengen tot eind dit jaar. Maar dat 2022 een jaar zonder economische coronahulp moge worden.

Is de economische schok van de coronapandemie voorbij? Er zijn indicaties van wel. De Nationale Bank is deze zomer gestopt met de ongeziene schok in kaart te brengen in haar EMRG-rapporten. De arbeidsmarkt heeft meer last van oververhitting dan van stilstand. En de komende maanden bereikt het Belgisch bruto binnenlands product naar verwachting opnieuw het niveau van voor de pandemie.

Ook qua beleid is het einde in zicht. Na de beslissingen van het Overlegcomité vorige vrijdag kunnen de laatste gesloten bedrijven in het land vanaf 1 oktober weer de deuren openen. Soms is een Covid Safe Ticket nodig, zoals in de discotheken. Soms gelden nog afstandsregels of een mondmaskerplicht. Maar iedereen die wil herstarten, kan dat.

Het is daarom een pertinente vraag of het een goed idee is dat de federale regering haar steunmaatregelen verlengt tot eind dit jaar. De factuur van dat ongeziene stootkussen loopt al op tot 25 miljard euro. Het cijfer alleen toont hoe dat crisisbeleid niet kan blijven doorgaan.

Een bijkomend argument werd in oktober vorig jaar al gegeven door Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. In de Kamer waarschuwde hij dat een moeilijk evenwicht moest worden gezocht: 'Je mag niet te veel zombiebedrijven helpen en tegelijk moet je een te zware crisis vermijden.' Hij riep op, op basis van de situatie toen, de steunmaatregelen niet te verlengen tot 2021. Stapje voor stapje zijn we wel in die situatie beland.

De factuur van het ongeziene stootkussen loopt al op tot 25 miljard euro. Het cijfer alleen toont hoe dat crisisbeleid niet kan blijven doorgaan.

Toch zijn er redenen om voor de laatste verlenging te pleiten. Ten eerste zijn in het buitenland nog niet alle restricties verdwenen. Zo kunnen de reisbureaus nog niet hun normale activiteiten voor reizen buiten de Europese Unie hervatten.

Een tweede argument ligt in de opstarttijd die nodig is na de coronastilstand. Zo kan de eventsector de deuren openen, maar de eerste internationale artiest in het Sportpaleis in Antwerpen - Andrea Bocelli - komt pas begin maart. Een variatie op die trage herstart treft veel meer bedrijven: de bevoorradingsproblemen over de hele wereld, van chips en bouwmaterialen tot champagneflessen.

Een derde argument heeft te maken met solidariteit. Het is elegant om de overbruggingsrechten voor zelfstandigen nog even te verlengen, nu in Wallonië veel ondernemers getroffen zijn door overstromingen. In die zin zou het te onderkoeld zijn alle steun te stoppen vanaf 1 oktober.

Dat geldt des te meer omdat de verlenging wellicht niet erg veel extra kost. De hoogte van de werkloosheidsuitkeringen kan vanaf 1 oktober weer dalen. Ook zonder de coronatoeslag bestond vroeger al een systeem van tijdelijke werkloosheid. Als de criteria van de steun - een omzetverlies van 65 procent - correct worden nageleefd, zou de laatste coronasteun in de heroplevende economie vanzelf moeten uitdoven.