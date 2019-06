Google-argwaan

Google maakte gisteren puik investeringsnieuws bekend. Maar argwaan over hoe de internetreus zijn technologische superkracht gebruikt, blijft nodig.

Google maakte gisteren bekend dat het nog eens 600 miljoen euro zal investeren in een vierde datacenter in Saint-Ghislain, nabij Bergen. Daardoor komen de investeringen van de Silicon Valley-reus in ons land op 1,6 miljard euro.

Het is fantastisch nieuws voor een regio die het kan gebruiken, al staan tegenover de grote bedragen vrij weinig jobs. Inclusief banen in de bouwsector zou het gaan om 1.500 jobs. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die lage jobcreatie de jongste jaren bij de meeste investeringen het geval is, ook in Vlaanderen. Bovendien is elke groei van de werkgelegenheid welkom, zeker in de regio rond Bergen.

Toch blijft een tikkeltje argwaan hangen. Dat komt omdat details over de transactie niet bekend zijn en omdat eind vorig jaar louche kantjes naar boven kwamen in een ander investeringsdossier: de komst van de Taiwanese autobouwer Thunder Power naar de voormalige Caterpillar-site in Luik. De Waalse overheid stemde toe mee te investeren in de site, via een betaling van 50 miljoen euro via de Maagdeneilanden.

Het gevecht met Google is belangrijk omdat de vrije markt geen jungle is.

Maar ook Google wekt argwaan. Het bedrijf levert fantastische diensten, maar is zo’n economische reus geworden dat zich al een tijdje de vraag opdringt wie nog een tegenmacht kan vormen. Die vraag rijst als Google - of het moederbedrijf Alphabet - shopt bij overheden om gunstige investeringsvoorwaarden te bekomen, en als we bedenken dat het dominant op een schat van data-informatie zit.

Net daarom was het gisteren belangrijk nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Justitie zich zo goed als zeker opmaakt om een onderzoek te starten naar die dominantie. Alleen al dat vooruitzicht volstond om de koers van Google-moeder Alphabet op Wall Street te doen kelderen, waarbij alle beurswinst van dit jaar verloren ging. Het toont hoe sommige beleggers wel degelijk denken dat Google monopoliewinsten boekt, en daarin nu misschien bedreigd wordt.

De actie van de Amerikaanse overheid is welkom, omdat tot nader order de Europese Unie de enige was die vanuit de politiek een tegenmacht tegen de internetreuzen zoals Google, Apple, Amazon en Facebook probeerde te vormen. Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager legde Google al drie boetes in drie jaar op, die opliepen tot 8,2 miljard euro. Daardoor noemt de Amerikaanse president Donald Trump haar steevast ‘the tax lady’.