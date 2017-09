Google-taks als breekijzer

Ondanks de theoretische en praktische bezwaren die daartegen kunnen worden aangevoerd, is het idee van Europa om een ‘Google-taks’ in te voeren niet onzinnig.

De Europese ministers van Financiën hebben dit weekend op hun informele top in de Estse hoofdstad Tallinn de Europese Commissie groen licht gegeven om voorstellen uit te werken voor het belasten van internationale internetgiganten. Voor een ‘Google-taks’, zoals dat gemakshalve wordt genoemd.

Dat bedrijven als Google, Amazon, Apple en Facebook in Europa nauwelijks belastingen betalen omdat ze er in slagen de verschillen in de fiscale wetgeving in de Europese lidstaten handig uit te buiten, is Europa al lang een doorn in het oog.

Maar daar tegen optreden is moeilijk. Deze zomer nog wees een rechtbank in Frankrijk een claim van 1,1 miljard euro van de Franse fiscus tegen Google van de hand, omdat het bedrijf geen belastingregel in Frankrijk had overtreden.

Frankrijk probeert het nu met een Europees initiatief. Het krijgt daarvoor de steun van onder meer Duitsland. Maar niet alle Europese lidstaten zijn even enthousiast. Onder meer Ierland, dat de Europese hoofdkwartieren huisvest van verschillende Amerikaanse internetreuzen, staat op de rem. Ook andere landen vinden het niet verstandig de digitale economie extra te gaan belasten.

Maar het kan niet worden ontkend dat de grote internetbedrijven in Europa grotendeels aan belasting ontsnappen. Omdat ze dus de verschillen in de fiscale wetgeving tussen de landen exploiteren, maar ook omdat de internetactiviteiten, die zich op het wereldwijde web afspelen, niet altijd even gemakkelijk in een bepaald land gesitueerd kunnen worden.

Nationale initiatieven hebben daarom weinig zin. Maar een Europees initiatief wel.

Europa staat sterk genoeg om van de internationale internetgiganten te vragen dat ze een correcte belasting betalen op de winsten die ze in Europa behalen. Het is immers een markt die de internetbedrijven niet links kunnen laten liggen. Maar dat vereist wel dat de Europese lidstaten zich niet uit elkaar laten spelen, dat ze aan hetzelfde zeel trekken.

Miljarden belastinginkomsten kunnen halen bij Amerikaanse internetreuzen is voor het besparingsmoeë Europa een aanlokkelijk vooruitzicht.

Europa telt weinig internetgiganten. Die zijn vooral Amerikaans, of Chinees. Dat maakt het natuurlijk gemakkelijk op zo’n belasting voor te stellen. Miljarden te kunnen halen bij buitenlandse bedrijven is voor het besparingsmoeë Europa een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar de belasting mag niet discrimineren. En Europa moet toch ook opletten de groei van de eigen internetbedrijf niet onmogelijk te maken.

Als de belasting vooral Amerikaanse internetreuzen treft, zullen de Verenigde Staten dat ongetwijfeld als een kwaadaardige zet zien en vergeldingsmaatregelen nemen. Daar moet Europa rekening mee houden als het beslist in het bijzonder Google, Facebook, Apple en Amazon te viseren.

Het zou inderdaad beter zijn als wereldwijd afspraken kunnen worden gemaakt over het belasten van multinationals en van internetbedrijven die internationaal actief zijn, zoals sommige Europese lidstaten willen. In de Oeso, de organisatie van de westerse industrielanden, wordt daarover gesproken. Maar dat gaat tergend traag.

Als Europa een soort ‘Google-taks’ invoert, zou dat de gesprekken in een stroomversnelling kunnen brengen. Het kan een breekijzer zijn voor internationale afspraken daarover.

Dat is een goede reden voor Europa om ondanks alle mogelijke theoretische en praktische bezwaren hier toch mee door te zetten.