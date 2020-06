Een Belgische Google-taks heeft alleen maar zin als die ingebed is in een internationaal initiatief.

Nu ook CD&V-voorzitter Joachim Coens zich achter het idee heeft geschaard, wil een meerderheid in het federaal parlement snel een 'Google-taks' invoeren, een belasting op de omzet die digitale techreuzen in ons land realiseren. De mosterd ervoor is in Frankrijk gehaald, waar de Assemblée nationale vorig jaar zo'n belasting invoerde.

Dat bedrijven worden belast op hun omzet in plaats van hun winst druist in tegen de fiscale grondregels. Maar in dit geval is het een aanvaardbare oplossing, omdat de internationale digitale reuzen erin slagen grotendeels aan belastingen te ontsnappen door hun winsten op te pompen net in die landen waar de fiscale druk erg laag is.

In België en andere Europese landen is weinig tegenkanting om van techreuzen als Google, Facebook, Amazon, Apple en Netflix meer te eisen dat ze een faire belasting betalen op de rendabele zaakjes die ze hier doen. Het is ook makkelijker buitenlandse groepen aan te pakken dan de eigen multinationale ondernemingen. De digitale techreuzen zijn vooral Amerikaans.

Natuurlijk vinden die dat niet prettig. En president Donald Trump neemt het voor hen op, hij ziet erin een aanval op Amerikaanse economische sterkhouders. Toen Frankrijk eind vorig jaar met zijn Google-taks kwam, pakte Trump van de weeromstuit uit met hoge invoerheffingen op Franse luxeproducten. Hard tegen hard. Waarna de Franse president Emmanuel Macron besliste de invoering van de Google-taks nog even op te schorten.

Om te vermijden dat de techreuzen de Europese landen tegen elkaar uitspelen, is een gezamenlijke aanpak aangewezen.

Hoe sterk staat België om een Google-taks op te leggen? Houdt het voet bij stuk als Google beslist als represaille zijn datacentrum in Bergen, een investering waarmee Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) graag pronkt, naar een ander land te verhuizen?

Brave little Belgium

Om zich te beschermen tegen zo'n chantage en te vermijden dat de techreuzen de Europese landen tegen elkaar uitspelen, is een gezamenlijke aanpak aangewezen. Dat is de voorbije jaren geprobeerd, maar lukte niet omdat enkele EU-lidstaten niet mee wilden, waaronder Ierland dat de Europese hoofdzetels van Apple en Google huisvest, en Zweden dat de muziekstreamingdienst Spotify heeft.

Nu wordt gewerkt aan een breder internationaal initiatief, onder de auspiciën van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor goede en werkzame afspraken daarover moeten ook de VS worden betrokken. Maar de belangen zijn heel uiteenlopend. Dat maakt een akkoord niet gemakkelijk.

Brave little Belgium. Ons landje, voortvarend, toont zich heel dapper met zijn initiatief een Google-taks te heffen. Tot het straks ontdekt dat het in zijn eentje met zijn zwaard staat te zwaaien tegen de techreuzen en de andere landen niet volgen.