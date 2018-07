Googles boete

Als de Europese Commissie in tijden van crisis één zaak goed doet, is het bewijzen dat ze haar opdracht om de consument te beschermen ernstig neemt.

Als je gisteren ‘Margrethe Vestager’ googelde, kwam je ironisch genoeg op de berichtgeving over hoe de Europees commissaris Google een boete van 4,3 miljard euro oplegt, omdat het de macht misbruikt die het verwierf dankzij het succes van Android. Op dat besturingssysteem draaien acht op de tien smartphones ter wereld. Want het is simpel: ofwel heb je een iPhone. Ofwel draait je telefoon op Googles Android.

Het is op het eerste zicht een merkwaardige beslissing. Google heeft het leven van mensen over de hele wereld beter gemaakt, heeft kennis over de wereld laten stromen en heeft diensten in huis - van Google Streetview tot de navigatieapp Waze - die we niet meer kunnen missen. Het heeft zich ontpopt tot een van de snelste motoren van technologische vernieuwing die de mensheid ooit heeft gekend, zonder er geld voor te vragen.

Maar Margrethe Vestager heeft een punt als ze stelt dat consumenten wel degelijk voor Google betalen: niet met geld maar met hun persoonlijke gegevens. En het is niet omdat je het verschil maakt met fantastische nieuwe producten dat je het recht krijgt concurrenten die misschien een nog betere dienst aanbieden - zoals andere zoekmachines of surfapps op een smartphone - brutaal de pas af te snijden. Want dan begin je in de weg te lopen van vernieuwing en vrijheid van consumenten.

Achter de boete schuilt een botsing van twee wereldbeelden: de Europese Commissie vindt dat ook Google zich moet aanpassen aan de rechtsstaat in de EU. In Silicon Valley denken velen oprecht dat de mensheid er veel beter van wordt als Google het bedrag van 4,3 miljard euro uitgeeft, in plaats van dat aan bureaucraten in Brussel te overhandigen.

Toch heeft Vestager gelijk de recordboete te heffen. De reden daarvoor heeft zowel te maken met juridische argumenten als met het bredere wereldbeeld op de vrije markt.

Een vrije markt is namelijk geen jungle waar het recht van de sterkste of de slimste geldt, zoals sommigen denken. Een vrije markt is een complex stukje beschaving, waarin een samenleving zichzelf dwingt met de schaarse middelen die voorhanden zijn zo efficiënt mogelijk om te springen. In de woorden van de Ierse Nobelprijswinnaar literatuur George Bernard Shaw is economie op die manier ‘de kunst van het meeste uit het leven te halen’.

Als een bedrijf heel machtig wordt door succes in één veld verwerft het dus niet het voorrecht de concurrentie op alle mogelijke manieren te belemmeren. Een vrije markt moet een plek zijn waar het beste idee kan winnen en waar het bedrijf met het beste product tegen de beste prijs de snelste weg naar de consument kan vinden. Noch de overheid noch een miljardenbedrijf mag die weg versperren.

Er is veel nodig om een vrije markt te doen werken: een stabiele munt, performante rechtbanken om geschillen beschaafd uit te vechten, veilige wegen, tot bescherming tegen diefstal en de garantie dat bedrijven zelf de markt niet kapot maken.

Net dat is de paradox: een vrije markt heeft een sterke overheid nodig. Als de Europese Commissie in deze tijden van crisissen en technologische globalisering één zaak goed doet, is het bewijzen dat ze begrepen heeft dat ze die sterke tegenmacht moet zijn.