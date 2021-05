Het wringt dat een farmabedrijf reuzenwinsten binnenrijft dankzij de coronamiserie.

Pfizer heeft met zijn covidvaccin een goudader aangeprikt. De omzet én de winst van de Amerikaanse farmareus lagen in het eerste kwartaal van 2021 zowat 45 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral door de sterke verkoop van zijn covidvaccin, dat het ontwikkeld heeft samen met het Duitse biofarmabedrijf BioNTech. Pfizer trekt meteen ook zijn omzet- en winstprognoses voor het volledige boekjaar met 15 procent op.

Ziehier een van de grote winnaars van de coronagezondheidscrisis. De sterke financiële resultaten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze weerspiegelen het succes van het Pfizer-vaccin. Het was een van de eerste op de markt, het werkt erg goed, heeft amper ongewenste bijwerkingen, Pfizer komt zijn contractuele leveringsverplichtingen na, en het bedrijf heeft ook snel de productiecapaciteit verhoogd om meer vaccins op de markt te kunnen brengen. Pfizer zegt dit jaar 1,6 miljard dosissen te zullen produceren. Het kunnen er meer worden, als extra contracten worden afgesloten.

Buit Pfizer de coronamiserie uit? De hele wereld schreeuwt om vaccins, en overheden zijn bereid daar flink wat geld voor neer te tellen. Daar slaat de farmareus natuurlijk munt uit. Langs de andere kant heeft hij geen monopoliepositie. Er zijn andere vaccins beschikbaar, van andere producenten. Er is dus concurrentie. Maar het Pfizer-vaccin is een premiumproduct. Daar kan en mag meer voor worden gevraagd.

Niettemin rijst de vraag of het moreel te verantwoorden is dat een farmabedrijf miljarden verdient aan een vaccin tegen een moordend virus dat de wereld in een wurggreep houdt en waartegen geen ander verweer bestaat.

Er mag voor de farmabedrijven heus wel een financiële prikkel blijven om voort te investeren in de verbetering van hun vaccins. Maar ze moeten niet het onderste uit de kan proberen te halen.

De winsten worden niet gerealiseerd op een ‘vrije’ markt waar het spel van vraag en aanbod de prijs bepaalt. De vraag is enorm groot, en weinig elastisch. Dat zet de aanbieders in een zetel. Overheden en regeringen, die hun bevolking moeten beschermen, staan met de rug tegen de muur. Eens het ergste van de crisis voorbij, is daarover een ernstig maatschappelijk debat nodig.

Maar hoe duurzaam zijn de coronawinsten van Pfizer? Er zullen meer vaccins komen op deze lucratieve markt. Meer concurrentie dus. Dat moet de prijzen in toom houden. Overheden zullen nu ze de winstmarges op de vaccins kennen - voor het Pfizer-vaccin is dat 20 procent - over scherpere prijzen onderhandelen. De goudader voor Pfizer, en andere farmagroepen, zal ook een stuk minder rijk worden als het coronavirus zoals sommigen voorspellen evolueert naar een ‘gewoon’ griepvirus.

Er mag voor de farmabedrijven heus wel een financiële prikkel blijven om voort te investeren in de verbetering van hun vaccins. Vaccins die efficiënter zijn, ook tegen varianten, die bruikbaar zijn voor jongeren én ouderen, en die gemakkelijker bewaard en toegediend kunnen worden.