Goudkoorts

Het knallende beursdebuut van de taxi-app Lyft lijkt een stormloop aan te kondigen op de aandelen van andere techbedrijven die dra naar de beurs trekken.

Onder het motto ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’, staat een reeks Amerikaanse techbedrijven klaar om de stap naar de beurs te zetten. Het beursklimaat is goed, wat de economische toekomst brengt is onzeker, en de financiers van het eerste uur willen graag een stuk van hun winst, die tot nu enkel op papier bestaat, verzilveren.

De taxi-app Lyft, de kleinere rivaal van Uber, beet vrijdag de spits af. Ze ontgoochelde niet. Het aandeel koerste na de start ruim 20 procent hoger, hoewel het bij de introductie al vrij stevig geprijsd was. Lyft krijgt een beurswaarde van 29 miljard dollar opgeplakt.

Niet kwaad voor een bedrijf dat in 2018 een verlies van 911 miljoen dollar op een omzet van 2,16 miljard optekende. De sterke prestatie van Lyft op zijn eerste beursdag bewijst dat de beleggers er wel pap van lusten en erop vertrouwen dat het businessmodel voldoende solide is om aardige winsten op te leveren.

De extreem hoge waardering van techbedrijven roept herinneringen op aan de dotcom-zeepbel.

Bij de beleggers speelt de schrik ook mee om een volgend succesverhaal te missen. Toen Google en Facebook naar de beurs trokken, was hier en daar ook scepsis over hun verdienmodel. Maar die hebben de verwachtingen wél ruimschoots ingelost, hebben een sterk beursparcours afgelegd en behoren tot de waardevolste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. De beleggers die er vanaf het begin in hebben geloofd, hebben een geweldige zaak gedaan.

Onvoorspelbaar

Het enthousiaste onthaal dat Lyft op Wall Street te beurt viel, is een opsteker voor techbedrijven als Uber, Pinterest, Slack en Airbnb, die later dit jaar naar de beurs trekken. Maar dat hun bedje gespreid is, is niet gegarandeerd. De reactie van de beleggers is soms onvoorspelbaar. Niet alle bedrijven uit de nieuwe economie krijgen bloemen en slingers toegeworpen. De berichtenapp Snapchat die in 2017 naar de beurs trok, loste de verwachtingen helemaal niet in. Twitter idem dito. Het aandeel nam bij de beursgang in 2013 een snelle start, maar kon het hoge niveau niet volhouden.

Uber mikt bij zijn beursgang op een introductiewaarde van 120 miljard dollar. Dat zou een record zijn voor een Amerikaans technologiebedrijf. Uber leed afgelopen jaar een verlies van bijna 2 miljard dollar. Dat lijkt een waanzinnige waardering die herinneringen oproept aan de dotcomzeepbel op de beurzen 20 jaar geleden.