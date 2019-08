De stijgende goudprijs illustreert dat een groeiend aantal beleggers geen goed oog heeft in de economische en geopolitieke ontwikkelingen.

De goudprijs brak donderdag door de symbolische grens van 1.500 dollar per ounce, de eerste keer sinds 2013. In een jaar tijd werd het edelmetaal bijna een kwart duurder. Dat komt onder meer omdat veel centrale banken de voorbije maanden hun goudvoorraad hebben aangevuld om hun goud- en deviezenreserves te diversifiëren. Maar de goudkoorts is voor een belangrijk stuk ook het gevolg van de onheilspellende economische en geopolitieke ontwikkelingen die beleggers naar veilige havens doen vluchten.

Een belegging in goud levert geen rente op. Maar geen rente is beter dan een negatieve rente.

Goud is niet de enige activaklasse waarin ze bescherming zoeken. Dat geldt evengoed voor schuldpapier van staten met een goede reputatie. De grote vraag naar Zwitserse overheidsobligaties bijvoorbeeld heeft het rendement erop omlaag geduwd, zelfs voor het papier met een looptijd van 50 jaar. Met de Duitse en Nederlandse overheidsobligaties gaat het dezelfde richting uit.

Zelfs de Belgische tienjaarsrente zakte naar -0,30 procent. Een belegging in goud levert geen rente op. Maar geen rente is beter dan een negatieve rente. Door de evoluties op de obligatiemarkten wordt goud een almaar aantrekkelijker alternatief voor beleggers.

Het ziet er bovendien naar uit dat de centrale banken, in de eerste plaats de Fed in de VS en de Europese Centrale Bank in Europa, hun geldbeleid verder zullen versoepelen. Dat duwt de beleggers nog meer in de richting van goud, en geeft de prijs van het edele metaal een extra duwtje.

Onzekerheid

Dat goud zo uitdrukkelijk weer in trek is, weerspiegelt vooral de grotere onzekerheid die in de financiële markten is geslopen en die onder meer aangewakkerd wordt door de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. De Amerikaanse president Donald Trump stelde vorige week bijkomende invoerheffingen op Chinese producten in het vooruitzicht. China reageerde door zijn munt, de yuan, te laten dalen. Trump broedt op een tegenzet. De handelsoorlog kan ontaarden in een valutaoorlog. Welke effecten dat heeft op de internationale economie valt niet precies te voorspellen. Zeker is dat die effecten niet positief zullen zijn.

De goudprijs is een angstbarometer. Hij geeft aan dat de schrik er bij een groeiend aantal beleggers goed in zit.

Daarbovenop enten zich geopolitieke spanningen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de krachtmeting tussen de VS en China een militair verlengstuk krijgt. China waarschuwde een aantal van zijn buurlanden wel geen Amerikaanse raketten te plaatsen op hun grondgebied.

Maar de militaire spanning stijgt wel in het Midden-Oosten, waar Iran en de VS neus aan neus staan. Voorlopig blijft het daar bij schermutselingen. Iran heeft al drie olietankers in beslag genomen, nadat de Britten hetzelfde hadden gedaan met een Iraanse tanker die voorbij Gibraltar voer. De VS proberen een militaire alliantie op de been te brengen om de internationale scheepvaart in de strategische en voor de oliebevoorrading belangrijke Straat van Hormuz te beschermen. Veel er is niet nodig om daar de vlam in de pan te doen slaan.