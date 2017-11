Banken zitten op een amper ontgonnen goudmijn van data: de betalingsgegevens van hun klanten. Die worden binnenkort toegankelijk voor andere partijen. De goudzoekers staan te popelen.

De jacht op uw bankdata is geopend

Persoonsgegevens zijn in de digitale wereld een bijzonder waardevolle grondstof. Met de exploitatie van persoonsgegevens - data - die het op verschillende manieren verzamelt, verdient een bedrijf als Facebook jaarlijks ruim 10 miljard dollar. Maar in dat verzamelen kruipt heel wat werk.

Er zijn ook plaatsen waar een schat aan data opgeslagen zit, maar waar bedrijven als Facebook, Google of Amazon voorlopig geen toegang tot hebben: de computerservers van de banken. Die bevatten de persoonlijke gegevens van klanten: leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinssituatie, waar ze werken, hoeveel ze verdienen, welke andere inkomsten ze nog hebben, waar ze gaan shoppen, wat ze kopen, waar ze op vakantie gaan, van welke sportclubs ze lid zijn, welke kranten en tijdschriften ze lezen, van welke elektriciteitsleveranciers ze klant zijn. De betalingsgegevens vertellen veel.

De banken zitten op een goudmijn. Maar ze mogen die gegevens niet exploiteren. Ze kunnen ze ten hoogste gebruiken om hun klanten wat extra financiële diensten voor te stellen. De gegevens op andere manieren commercieel exploiteren, bijvoorbeeld door ze aan adverteerders te verkopen, is uitgesloten. Het is hun business niet en de klanten zouden het niet appreciëren. Dat bewijzen de felle reacties op de schuchtere pogingen die sommige banken op dat vlak hebben ondernomen. Vreemd dat mensen er minder moeite mee hebben als Facebook of Google zoiets doen.

Als data een waardevolle grondstof zijn, moeten de eigendomsrechten ervan beter af- gebakend en beschermd worden.

De data waarover de banken beschikken hebben een enorm potentieel. Dat doet de internetreuzen likkebaarden, data zijn voor hen de belangrijkste grondstof. Ze kunnen er echter niet aan, de data zitten achter slot en grendel.

Maar daar komt binnenkort verandering in. Een nieuwe Europese richtlijn schrijft voor dat banken ook andere partijen toegang moeten geven tot de betalingsgegevens van hun klanten. De richtlijn wil een grotere concurrentie in het betalingsverkeer mogelijk maken. Die moet uitmonden in meer innovatie. Er wordt een ruimte gecreëerd waarin fintechondernemingen kunnen experimenteren.

Als de klant toestemming geeft, moet de bank de betalingsgegevens met andere partijen delen. Als de deur tot die schatkamer op een kier wordt gezet, kan je er van op aan dat ook de grote jongens interesse hebben. Voor een Facebook, Google of Amazon is het een makkie een vehikel op te zetten of er eentje te kopen om toegang te krijgen tot die kluis met al dat lekkers.

Het zal nog even duren, maar het kan erop uitdraaien dat de techreuzen zich de goudmijn van de banken toe-eigenen en die enthousiast exploiteren. En passant kunnen ze zelf ook enkele bankactiviteiten ontwikkelen. Als het die richting uitgaat, moeten de banken de mogelijkheid krijgen om hun data ook zelf commercieel te exploiteren. Het speelveld moet gelijk zijn.

Maar als persoonsgegevens zo’n waardevolle grondstof worden, dienen de eigendomsrechten ervan beter afgebakend en beschermd te worden. Als persoonsdata waarde hebben, komt die waarde in de eerste plaats toe aan de persoon, niet aan de netwerksite of de bank. Wie de grondstof wil gebruiken, moet ervoor betalen.