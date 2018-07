Graag duidelijk

Premier Charles Michel wil de beursgang van Belfius en de vergoeding van de Arco-coöperanten definitief van de baan hebben. Eenvoudig wordt dat niet.

De beide dossier zingen al geruime tijd rond in de regering. Het Zomerakkoord van vorig jaar voorzag al in een beursgang van Belfius en een mechanisme om de Arco-coöperanten te vergoeden. In februari werd dat voornemen nog eens bevestigd, maar in werkelijkheid geraakten beide dossier geen meter vooruit. Dat is voor niemand goed.

Belfius rekent op een beursgang om van het etiket ‘staatsbank’ af te geraken. Met 30 procent van de aandelen op de beurs genoteerd, speelt de bank op hetzelfde terrein als de grote concurrenten.

De beursgang zou in het najaar plaatsvinden, al lijkt het klimaat voor de bankaandelen minder gunstig dan een paar maanden geleden. Wellicht was een beursgang voor de zomer lucratiever geweest. Al blijft de beurs een eigenaardig beestje dat onderhevig is aan tal van factoren en zijn verrassingen nooit uit te sluiten.

Voor de overheid is het mooi meegenomen dat de opbrengst van de beursgang een stukje van de overheidsschuld dempt. De regering heeft er dus alle belang bij om de bank zo goed mogelijk in de markt te zetten. Dat kan alleen als er duidelijkheid is over de agenda van de beursgang. Wat Belfius de voorbije maanden zeker geen goed heeft gedaan, is de ‘stop and go’-politiek rond de bank. Wel naar de beurs, niet naar de beurs... Die onzekerheid vermindert de appetijt van de beleggers om toe te happen op het moment dat de bank klaar is om naar de beurs te stappen.

Op de onderhandelingstafel ligt ook een voorstel om via een ingewikkeld financieel mechanisme de Arco-coöperanten te vergoeden. Het dossier sleept al eindeloos aan, vooral omdat de Europese Commissie er nauwgezet op toeziet dat de vergoeding van de coöperanten niet neerkomt op verdoken staatssteun.

Het is een illusie te denken dat Europa de deal niet zal bekijken als die niet wordt aangemeld. De gesprekken met Europa lopen al zo lang dat elke uitkomst ook op het Schumanplein tegen het licht gehouden zal worden. Zoals de deal maandag in eerste instantie voorlag, was er zeker nog juridisch werk aan. Het voorstel oogde allesbehalve waterdicht en de kans op een Europees veto was even groot als bij de vorige scenario’s.

Het zou goed zijn dat beide dossiers definitief van de baan geraken. Voor Belfius moet een mogelijke beursgang het startschot voor een nieuwe toekomst worden.

Als er een voor Arco oplossing komt, moet die zeker juridisch waterdicht zijn. Dat dossier zit in zo’n sukkelstraatje dat een oplossing helemaal niet evident is. Nu lijkt men de doorbraak te willen forceren en over te gaan tot een dading op 15 september. Dat is opmerkelijk snel, maar ook slechts een kleine maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk geen toeval: CD&V wil iets in handen hebben als ze naar de kiezer trekt.