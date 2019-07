Gratis krediet

Dat de Belgische overheid gratis kan lenen is een meevaller voor de begroting. Maar het neemt ook de druk weg om structureel orde op zaken te stellen en dat is geen goede zaak.

Door het vertrek van premier Charles Michel naar Europa wordt de Belgische federale regering in lopende zaken onthoofd. De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe federale regering zitten muurvast en ondertussen wordt het gat in de begroting almaar groter. Maar wie maalt daarom? De tienjaarsrente op Belgisch overheidspapier zakte vanochtend onder nul.

De financiële markten maken zich weinig zorgen over de mogelijke onbestuurbaarheid van België en de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën. De bekommernis daarover wordt helemaal naar de achtergrond gedrukt door de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) dra de geldkraan weer opdraait.

Nu het geld voor de overheid gratis is, zal de roep ook toenemen om extra schulden aan te gaan voor broodnodige investeringen, onder meer in infrastructuur.

Dat de tienjaarsrente onder nul is gezakt betekent dat, in tegenstelling de verwachting, de impliciete rente op de Belgische overheidsschuld wél verder kan dalen. Er vallen bijkomende rentebaten uit de lucht en voor de begroting is dat een meevaller. Want van de inkomsten die de overheid binnenkrijgt, moet een minder groot bedrag opzijgezet worden voor rentebetalingen op de overheidsschuld.

En nu het geld voor de overheid gratis is, neemt de roep ook toe om extra schulden aan te gaan voor broodnodige investeringen, onder meer in infrastructuur. Die verdienen zich door de lage rente snel terug en de investeringen kunnen helpen het groeipotentieel van de Belgische economie op te krikken.

Het is een opportuniteit die België helaas niet met beide handen kan aangrijpen. Omdat we al een overheidsschuld torsen van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp), is er geen ruimte om bijkomende schulden aan te gaan. We hebben de voorbije jaren verzuimd de overheidsschuld significant terug te dringen, waardoor we nu geen extra schulden kunnen maken, ook al staan ze in de solden. Zonde.

Op korte termijn is de negatieve tienjaarsrente een goede zaak voor de Belgische overheidsfinanciën. Op langere termijn echter niet, omdat het de druk vermindert om de begroting structureel op orde te zetten en voort werk te maken van het wegwerken van de enorme schuldenberg, die ons ooit lelijk parten kan spelen.

En ze neemt ook elke externe druk weg om een nieuwe regering op de been te brengen. Herinner u dat het in 2011 dankzij de sterke stijging van de rente op Belgisch overheidspapier was dat uiteindelijk de impasse van 541 dagen moeizaam onderhandelen over een nieuwe regering werd doorbroken.