Iets meer dan twee maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt de sfeer in het land steeds grimmiger. De volgende president staat voor een immense taak.

Na een vierdaags salvo op de Democratische conventie naar president Trump is het de beurt aan de Republikeinen om terug te vuren. Er weerklinkt veel retoriek, maar er komen maar weinig plannen aan bod. Dat is vreemd, want als de Verenigde Staten iets nodig hebben, is het wel een pad om uit de tweespalt te geraken.

Een nieuw schietincident in de staat Wisconsin, waarbij de politie een zwarte man in de rug schoot, leidt al een paar dagen weer tot rellen. De Democratische gouverneur van Wisconsin riep de Nationale Garde te hulp. Het incident doet denken aan de dood van George Floyd in Minnesota in mei. Het geeft aan dat voor de Amerikaanse ordediensten nog een hele weg is af te leggen. Wisconsin heeft een trieste reputatie als het aankomt op politiegeweld tegen de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

En dan is er nog de coronacrisis. Die legde op pijnlijke wijze bloot in welke abominabele toestand de Amerikaanse gezondheidszorg verkeert. Trump zet alles op alles om nog een afdoend antwoord op de pandemie te vinden, maar het is niet alleen de gezondheidscrisis die slachtoffers maakt.

Terwijl het feest is op Wall Street, is de reële economie er bar slecht aan toe. Dat economische herstel wordt een werk van lange adem. Net zoals in Europa volgen de zware klappen wellicht pas dit najaar en volgend voorjaar. Om die op te vangen is een degelijk plan nodig. Maar voorlopig blinken het Congres en het Witte Huis uit in geruzie over een relancepakket.

Amerikaanse verkiezingen zijn zelden zielverheffend. Ook dit jaar niet. De brutaliteit zal nieuwe toppen scheren.

Bovendien blijft Trump hameren op het feit dat hij de indruk heeft dat de Democraten de presidentsverkiezingen willen 'stelen' van hem. Het is geenszins nieuw. In 2016 deed hij net hetzelfde toen hij in de peilingen achterop lag op Hillary Clinton.

Ook nu hinkt Trump achterop bij zijn Democratische rivaal Joe Biden. Dus komt het thema verkiezingsfraude weer naar boven. Het is een gevaarlijke weg, want twijfelen aan een eerlijk verloop van een verkiezing staat gelijk met het in twijfel trekken van de democratie.

Dat maakt de aanloop naar de verkiezingen zo grimmig. Een dikke twee maanden is een eeuwigheid, zeker in de Amerikaanse politiek en zeker met een frenetieke president als Trump. Analisten waarschuwen al geruime tijd dat deze verkiezingen voor een rechter eindigen. Noch de ene noch de andere partij zal zich zomaar neerleggen bij een nederlaag.