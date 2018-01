Een bijzondere partijdag van de sociaaldemocratische SPD gaf nipt groen licht voor coalitiegesprekken met de christendemocraten van Angela Merkel. Goed nieuws voor de Duitse kanselier, al is Merkel IV nog geen feit. En voor de SPD is het een gigantische gok.

SPD-partijleider Martin Schulz had de voorbije week hemel en aarde bewogen om de afgevaardigden van de partij achter zich te krijgen. Geen eenvoudige opdracht omdat de animo om nog eens in zee te gaan met de CDU/CSU bijzonder lauw is in zijn rangen.

Het verdict luidde uiteindelijk 362 keer ‘ja’ tegen 279 ‘nee’. Anders gezegd, 44 procent is tegen een nieuwe ‘GroKo’, een grote coalitie tussen christendemocraten en sociaaldemocraten.

Dat getuigt van een groot wantrouwen van het partijkader van de SPD ten opzichte van de lopende onderhandelingen. De vrees bestaat dat de kiezer de SPD nog maar eens zal afstraffen als ze nog eens een GroKo afsluiten met Merkel.

De voorbije drie regeringen met Merkel waren telkens dodelijk voor de kleinste regeringspartner. Tweemaal was dat de SPD, die telkens werd afgestraft door de kiezer. Een keer stapte de liberale FDP in het avontuur en na afloop verdween die partij gewoon uit het federale parlement.

Regeren met Merkel is dus al een beetje een politieke zelfmoord en dat is nu niet anders. Opvallend is dat 60 procent van de Duitsers volgens een peiling van dit weekend het geen goed idee vindt voor de SPD om met Merkel nog eens vier jaar te regeren.

Bij de SPD overheerst het gevoel dat de partij niet voldoende uit de brand heeft gesleept bij het onderhandelen over de basistekst voor de coalitievorming. Dat is de reden dat de Jong Socialisten zich fel afzetten tegen een nieuwe coalitie met Merkel.

Ze staan niet alleen in hun verzet. Ook machtige federaties, zoals die in de industriestaat Noordrijn-Westfalen (de thuisbasis van Schulz) en Hessen, hebben dan wel hun steun gegeven aan de gesprekken, maar ze eisen inbreng van het eigen partijprogramma.

De partijtop en vooral Martin Schulz spelen op het staatsmanschap. Nieuwe verkiezingen zouden een slechte optie zijn, zo wordt de achterban voorgehouden. Deze week bleek uit de jongste peilingen dat de SPD onder de drempel van 20 procent dreigt te zakken als er opnieuw verkiezingen uitgeschreven worden.

Maar uiteraard spelen ook personeelskwesties. Schulz weet dat hij geen kans meer maakt om bij vervroegde verkiezingen opnieuw lijsttrekker te zijn. Hij verspeelde zoveel krediet in zo’n korte tijd dat zijn politieke overleven hoe dan ook afhangt van een akkoord met Merkel.

Of Merkel bereid is om veel toegevingen te doen, moet nog blijken als de gesprekken opnieuw starten. Horst Seehofer, die onderhandelt voor de Beierse CSU, ziet in de uitslag alvast grote moeilijkheden voor de coalitiegesprekken die maandag in Berlijn worden aangevat.

De partijen kunnen haast niet falen, want een mislukking betekent nieuwe verkiezingen en dat is onuitgegeven in de hedendaagse Duitse geschiedenis. Daarom wordt het onderhandelen tot iemand uiteindelijk de stekker eruit trekt of tot er een compromis is bereikt.

En dan is het nog niet gedaan. Ook het regeringsakkoord moet aan de SPD-basis, zowat 400.000 leden, worden voorgelegd. Die staat nog weigerachtiger tegenover een nieuwe ‘GroKo’. Het is die basis die Schulz moet tevreden stellen, maar de vraag is in hoeverre zijn onderhandelingspartners op zijn verzuchtingen en eisen willen ingaan.

Het is de Duitse afkeer voor politieke avonturen en instabiliteit die de SPD en de CDU/CSU momenteel tot elkaar veroordeelt. Maar of dat genoeg is weten we ten vroegste eind maart. De GroKo is nog niet binnen.