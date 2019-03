Groene factuur

Er is geen tegenstelling tussen koopkracht en klimaat’, tweette Groen-voorzitster Meyrem Almaci op 15 februari. Gisteren publiceerde Groen een gedetailleerd plan om de klimaatverandering tegen te gaan dat aantoont dat die slogan in de verste verte niet klopt.

Het is best mogelijk dat ecologische investeringen - zoals het beter isoleren van gebouwen - tot die jobs en groei leiden. Maar wie voor enkele miljarden belastingen heft, doet ook jobs en groei verdwijnen. In de Belgische kerncentrales verdwijnen in dit plan banen. In de chemiesector wellicht ook.