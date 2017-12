Groene geldtest

Windmolens op zee bouwen zonder subsidies is een bijzonder welkom idee. Maar om te slagen zal de overheid moeten erkennen dat gratis niet bestaat en dat energie duur genoeg moet blijven.

Dubbel zo veel windmolens op zee, zonder dat de overheid de subsidiekraan moet opendraaien. Dat is het plan dat federaal staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer (Open VLD), aan het uittekenen is voor de komende jaren. Het moet ertoe leiden dat we dichter bij de groene doelstellingen komen, zonder dat we ons opnieuw verslikken in de subsidiefactuur.

Het is een welkome wending, nadat we jarenlang hebben gedáán alsof groene stroom gratis was. Het bekendste voorbeeld zijn de subsidies voor zonnepanelen, waarvan de kosten jarenlang werden geparkeerd bij onder meer de netbeheerder Eandis, dat ze niet mocht doorrekenen. Toen de regering besliste de kosten wel op de elektriciteitsfactuur te zetten, verslikte Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) zich erin.

Waarom kan nu wel wat vroeger niet kon? Een deel van de verklaring ligt in betere technologie. Windmolens worden nu geplaatst met betere schepen en de onderdelen worden in massaproductie gemaakt. Windmolens zijn ook groter dan vroeger en renderen dus beter. Er is expertise opgebouwd.

Het leert dat we op technologisch gebied niet té pessimistisch mogen worden. Toen de befaamde Club van Rome in de jaren 70 haar rapport ‘Grenzen aan de groei’ schreef, voorspelde ze dat tegen het einde van de vorige eeuw de wereld zonder grondstoffen zou vallen. Dat is niet zo gebleken.

Een helder energiepact is dringend nodig om privégeld aan te trekken.

Maar technologische vooruitgang is niet genoeg. Ook de markt zal een belangrijke rol moeten spelen als we subsidieloze windmolens willen. En daar zit voor de regering de adder onder het gras. Een markt is geen jungle, zoals soms wordt beweerd, maar een complex stukje beschaving. Voor energie is de situatie nog complexer omdat energieproducerende bedrijven immens zware investeringen moeten doen die ze vaak slechts op decennia terug kunnen verdienen. En ze doen dat in een markt waar de regering via subsidies voortdurend aan de knoppen draait en om de zoveel jaar haar beleid verandert.

Om die reden zullen de nieuwe subsidieloze windmolens op zee er maar komen als de regering duidelijk maakt hoe ze haar energiebeleid ziet. De ziekte waar we in België namelijk maar niet van genezen is dat we in het energiebeleid vier doelen tegelijk willen raken: energie moet goedkoop zijn, ze moet groen zijn, ze moet nucleair veilig zijn en we willen dat het licht niet uitgaat. Om die reden subsidiëren we ongeveer alles tegelijk. Maar al die subsidies vertekenen de marktprijs en dus ook de vooruitzichten van investeerders.

Het toont nog eens aan waarom een helder energiepact dringend nodig is: het is dé sleutel om privégeld los te krijgen. Investeerders zullen maar voluit miljoenen euro’s in groene energie stoppen, als ze de gok willen nemen dat de elektriciteitsprijs jarenlang hoog genoeg blijft om hun risico te vergoeden. Als ze die gok niet nemen, omdat de regering treuzelt of weer van gedacht verandert, zullen we zonder windmolens eindigen, tenzij we ons opnieuw verslikken in subsidies.

Rechtszekerheid en een duidelijke visie zijn in deze dus letterlijk geld waard. Het is een goed idee om meer privégeld naar groene energie te laten vloeien. Maar aan die strategie is een consequentie verbonden die met de intuïtie botst: elektriciteit moet duur genoeg zijn. Het zal politieke koelbloedigheid vergen om ook dat in het Energiepact in te schrijven. Maar het is dat of geen privéinvesteringen.