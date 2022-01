Grondwettelijke exit

Dat voormalige parlementsleden rechter worden in het Grondwettelijk Hof hoeft niet problematisch te zijn. Dat het Hof zou dienen om personeelsproblemen in partijen op te lossen is dat wel.

Bij de MR zijn de plooien dan toch niet glad gestreken, nadat Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke eind vorig jaar met zijn partij was gebotst. Maandag kondigde hij aan op te stappen uit de regering. Hij is kandidaat om rechter te worden in het Grondwettelijk Hof.

Met het eerste deel van zijn beslissing legt Crucke de vinger op de politieke wonde in Franstalig België. In welke mate is de MR in staat om samen met de PS en Ecolo te regeren? De liberale minister kreeg het verwijt te ver naar links te zijn opgeschoven. Dat net hij opstapt, toont dat die strijd in 2022 niet zal verdwijnen.

Deel twee van zijn beslissing opent een andere discussie. Kan een politicus, na overleg met zijn partijvoorzitter, zichzelf zomaar op weg zetten om rechter te worden in het Grondwettelijk Hof? Doet België, om het cru te stellen, dan niet exact hetzelfde als wat we Polen verwijten?

Het antwoord verdient nuance. De logica achter het Grondwettelijk Hof luidt dat een democratie niet mag vervallen in een tirannie van de meerderheid. Rechters moeten over de grondrechten van minderheden waken.

Om die reden is de legitimiteit van het Grondwettelijk Hof geen detail. Het verklaart waarom zes van de rechters uit de academische wereld of de magistratuur moeten komen en de andere zes gekozen worden uit parlementsleden met vijf jaar ervaring. Dat moet de tirannie van de meerderheid en een gouvernement des juges vermijden. De kandidaten moeten bovendien in het parlement een tweederdemeerderheid achter zich krijgen.

Alleen al dat laatste toont waarom België Polen niet is. Hier speelt niet de poging van één partij om alle machtsinstellingen in één hand te verzamelen. Wie in het Grondwettelijk Hof raakt, heeft brede steun gekregen. Niet iedereen krijgt die, zoals huidig federaal minister Zakia Khattabi (Ecolo) twee jaar geleden ervoer.

Legitimiteit kwetsbaar

Ook relevant is dat het Grondwettelijk Hof in België niet betwist wordt. Nochtans velde het genoeg gevoelige uitspraken. Het legde een algemeen rookverbod in de horeca op, droeg de regering op de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen en trok een streep door de digitale elektriciteitsmeter met terugdraaiende teller.

Maar die legitimiteit is kwetsbaar. Wat gevoelig dreigt te worden, is het patroon van de voorbije vier jaren. Open VLD droeg met succes Fientje Moerman voor, die als minister ontslag had moeten nemen. CD&V probeerde hetzelfde - tevergeefs - met Joke Schauvliege, die als minister ontslag had moeten nemen. En nu is er Jean-Luc Crucke.