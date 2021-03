Gulle werkgever

Het is mooi als bedrijven hun werknemers belonen voor de geleverde corona-inspanningen. Maar ze hebben daar niet allemaal evenveel ruimte voor.

De investeringsmaatschappij Sofina, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, beloont haar medewerkers voor de inspanningen in het moeilijke coronajaar 2020. Ze krijgen als de pandemie voorbij is 40 vakantiedagen extra, gespreid over twee jaar. Die kunnen ze gebruiken om ‘kwaliteitsvolle’ aandacht te geven aan familie en vrienden en voor een project dat hen ter harte gaat.

Er zijn wel meer bedrijven die hun werknemers als bedankje voor de corona-inspanningen een extra premie of enkele extra vakantiedagen hebben toegekend. Maar Sofina, dat vorig jaar ook al 20 miljoen euro stak in het Sofina Covid Solidarity Fund voor initiatieven in de gezondheidssector en het onderwijs, toont zich wel erg gul. Het kan zich dat veroorloven.

De internationaal actieve investeringsmaatschappij heeft nauwelijks last gehad van de lockdowns en de economische crisis. Ze kon haar winst vorig jaar met 15 procent verhogen tot 1,38 miljard euro. De klim van het aandeel met 45 procent maakte haar aandeelhouders rijker. Die krijgen ook een hoger dividend uitgekeerd over het voorbije coronajaar. De remuneratie van CEO Harold Boël dikte met 50 procent aan tot 3,2 miljoen euro. Redenen te over dus om de medewerkers ook wat te gunnen. Die zijn overigens niet met zo velen: Sofina telt er 68, veelal hoogopgeleid en goedbetaald.

Sofina is geen doorsneebedrijf en het maakt met zijn coronageste het leven voor andere Belgische ondernemingen niet gemakkelijk.

Het siert Sofina dat het zo’n geste doet voor zijn medewerkers. Maar de investeringsmaatschappij is geen doorsneebedrijf en ze maakt het leven voor andere Belgische ondernemingen op die manier niet gemakkelijk. Daar zal, verwijzend naar het Sofina-voorbeeld, bij de werknemers de roep luider klinken om een extraatje.

Het is ook koren op de molen van de vakbonden, die bij het centrale loonoverleg een loonsverhoging willen voor de werknemers. De 0,4 procent opslag die de werkgevers daar bieden, is karig tegenover wat de Sofina-medewerkers te beurt valt - een cadeau van zowat twee maandsalarissen. Ook al is een loonsverhoging blijvend en zijn de extra vakantiedagen bij Sofina dat niet.

Keurslijf

Niet alle bedrijven zitten in de luxepositie van Sofina. Er kan niet worden verwacht dat ze allemaal zo’n geste doen. Er zijn veel ondernemingen die het lastig hebben, die de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden en die geen enkele ruimte hebben om hogere lonen te betalen. Maar dat ze de norm zijn waarop het centraal loonoverleg wordt afgesteld, is evengoed absurd. Het is onzinnig alle bedrijven in hetzelfde keurslijf te steken.