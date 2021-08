Haal de partijpolitiek uit het energiebeleid

Als we te allen prijze kernenergie voorgoed bannen, gooien we een betaalbaar puzzelstuk van een klimaatneutrale energiemix weg. Is dat de beste optie? Of is het partijpolitiek?

Een opsteker van formaat voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De Europese Commissie keurde vrijdag het Belgische subsidiemechanisme CRM goed. Met die subsidies wil Van der Straeten in spoedtempo nieuwe gascentrales laten bouwen die dienen als back-up voor hernieuwbare energie. Nu dienen kerncentrales als back-up, maar die moeten dicht.

Of dat betekent dat we die gascentrales effectief gaan bouwen en op tijd klaar krijgen en of kernenergie over vier jaar definitief tot het verleden behoort, dat nu ook weer niet. Of nog niet. Of misschien.

Ten eerste is er onzekerheid of die gascentrales wel op tijd vergund raken. Die bal ligt in het kamp van de Vlaamse regering en van Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het is gewaagd definitief een kruis te maken over kernenergie, die een deel van de klimaatoplossing kan zijn.

Ten tweede bestaat in de federale regering grote onenigheid over hoe heet de soep van de nucleaire uitstap gedronken zal worden. Vrijdag werd de triomf van Van der Straeten in de kiem gesmoord door een zeer kritische Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de MR.

Volgens Bouchez geeft het fiat van Europa dan wel een antwoord op de vraag of staatssteun voor nieuwe centrales geoorloofd is, maar biedt het 'geen enkel antwoord op de verhoging van de CO2-uitstoot bij een volledige kernuitstap. De klimaatopwarming verdient alleen maar weloverwogen keuzes.'

Groen en Ecolo 'moeten en zullen' de scalp van de kernuitstap hebben. Premier Alexander De Croo (Open VLD) schermt met het argument van de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid. Hij wil daar dit najaar zekerheid over hebben. Maar Bouchez wacht daar niet op en heeft de jongste weken almaar forser de positie ingenomen dat hij en de MR een kernuitstap onverantwoord vinden.

Het is een debat dat internationaal ook in de groene beweging de gemoederen doet oplaaien. De opwarming is zo prangend dat de decenniaoude eis van de ecologisten, kernenergie bannen, zelfs in eigen rangen ter discussie staat. Want wat is het minste onheil: 'propere' kernenergie met kernafval en investeren in de modernisering ervan, of gascentrales bouwen die CO2 uitstoten?

Ons land heeft een heldere energievisie nodig voor de lange termijn met oog voor betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid én milieu-impact. Er moet een pact over alle partijen en niveaus, meerderheid én oppositie, komen met de keuzes voor de komende twintig, dertig jaar.

Ondertussen hebben meerdere captains of industry hun ongerustheid laten blijken over een kernuitstap. Niet alleen wegens de opwarming, maar ook uit vrees voor bevoorradingsonzekerheid en hogere elektriciteitsprijzen.

Lastige beslissing

Voor de regering-De Croo wordt dit een erg lastige beslissing. Van der Straeten wil in oktober al via een veiling subsidies toekennen voor de bouw van 2,3 gigawatt nieuwe productiecapaciteit. Dat komt overeen met twee of drie grote nieuwe gascentrales. In november volgt een evaluatie en moet duidelijk worden of de regering de kernuitstap doorzet en de timing aanhoudt. Eén kerncentrale sluit volgend jaar, één in 2023 en de laatste vijf in 2025. Of niet.

Het dossier is een symbolenstrijd. Een consistent energiebeleid lijkt in dit land schier onmogelijk. Vooreerst omdat de bevoegdheden over het federale en regionale niveau verspreid zitten. In Vlaanderen is de milieu-uitdaging groter dan in de andere regio's, wegens meer industrie, een grote chemische cluster en een intensieve veeteelt op kleine oppervlaktes. Maar ook omdat, ondanks alle alarmlichten die rood knipperen, de partijen hun eigen berekeningen maken.

