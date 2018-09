Handelszorgen

We zijn het gevaarlijk gewoon aan het worden dat Washington de naoorlogse, internationale spelregels ontmantelt, zonder dat iemand iets kan doen.

De beurzen bleven dinsdag rustig, nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Donald Trump nu invoertaksen heft op de helft van de Chinese export naar zijn land. De dollar bewoog nauwelijks tegenover de yuan. Zelfs op de beurs van Sjanghai bleef het kalm, al was die de voorbije maanden naar het laagste niveau in vier jaar gezakt. Alles was al verwacht en ingecalculeerd.

Het verhult de waanzin van wat de Amerikaanse president aan het doen is. Doorgaans grijpt een regering naar protectionisme als ze in volle economische crisis niet meer weet van welk hout pijlen te maken. Maar Trump start net een handelsoorlog in volle hoogconjunctuur, waardoor het beursnieuws goed genoeg blijft om de onzekerheid die hij creëert te incasseren.

Trump bekijkt de wereldeconomie als een sportman die alleen kan winnen als iemand anders verliest.

Want het blijft wel degelijk waanzin. Het meest fundamentele argument is dat Trump zich van economische strijd vergist. Als hij écht de Amerikaanse economie een duw in de rug wil geven, zou hij de kwaliteit van het publieke onderwijs moeten opkrikken of investeren in infrastructuur. Hij heeft voor dat laatste een plan, maar stopt er minder energie en politiek kapitaal in dan in de douanetarieven.

In vier hoeken schuilt gevaar of schade. De eerste is dat almaar meer bedrijven nu echt gedwongen worden na te denken over hoe ze zich wereldwijd organiseren en hun investeringen aanpassen of uitstellen. Trump dreigt ermee de tarieven op 1 januari nog eens op te trekken en heeft nog een rondje in petto, wat betekent dat het opbod ook 2019 zal tekenen. Dit is hoe de wereld er helaas nog even zal uitzien.

Het tweede gevaar is dat het wereldbeeld van Trump gemeengoed wordt: een wereld waarin je alleen maar kan winnen als iemand anders verliest. Het is de wereld van sportwedstrijden en politiek, waar je alleen parlementszetels kan binnenhalen als iemand anders ze verliest. Maar dat is niet de economische wereld, waar je samen met concurrenten groot kan worden omdat je samen een nieuwe markt creëert. In handel kan iedereen winnen, omdat iedereen zich specialiseert en die specialisten vervolgens hun expertise en producten met elkaar uitwisselen. Dat is het echte recept waarmee de wereld en de mensheid, economisch bekeken, ‘great’ zijn geworden.

Het derde gevaar is dat niemand het leiderschap opneemt over een wereldhandel die op afspraken en internationaal recht is gebaseerd. De VS duwen dat leiderschap van zich weg. China heeft zijn eigen jonge traditie van staatsgeleid kapitalisme, vertrekkend vanuit de kracht van de centrale overheid. Het komt dus vooral op de Europese Unie aan om de naoorlogse erfenis van de Wereldhandelsorganisatie overeind te houden in deze nieuwe wereld.

Het laatste gevaar is dat er gewenning optreedt tegenover een zoveelste rondje handelstarieven, zoals in het apocriefe verhaal over de kikker die blijft zwemmen in de langzaam tot het kookpunt gebrachte pot water. Trump slaat en zalft, schiet op China, sluit een akkoord links of rechts, haalt dan weer uit naar Mercedes-wagens op Fifth Avenue, bakt zoete broodjes met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, treft daarna voorbereidingen voor een Amerikaans-Chinese top en heft nu taksen op de helft van de Chinese export naar zijn land.