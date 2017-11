Harde aanpak

Spanje laat er geen gras over groeien. Negen leden van de afgezette Catalaanse regering zitten in de cel en de vijf ‘voortvluchtigen’, onder wie premier Carles Puigdemont, worden daar ook verwacht.

De Spaanse autoriteiten laten geen enkele ruimte om het conflict met Catalonië de kans te geven te bekoelen. Integendeel. Slechts één minister kan zich, mits hij 50.000 euro betaalt, op borgtocht vrijkopen. Het kan niet lang meer duren voor een Europees arrestatiebevel tegen Puigdemont en de vier ministers, die zich vermoedelijk in Brussel ophouden, in België belandt. Daarnaast zijn de voorzitster van het Catalaanse parlement en vijf andere leden van het bureau onder politietoezicht geplaatst. Ze krijgen tot 9 november om hun verdediging voor te bereiden. Vijf van de zes leden van het bureau genieten normaal gezien onschendbaarheid.

De aanklachten tegen de Catalaanse politici zijn niet min: rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld, samen goed voor maximaal meer dan 50 jaar cel. Om de maximumstraf voor rebellie te krijgen, moet er sprake zijn van geweldpleging. De rechter in Madrid oordeelde gisteren alvast dat de mobilisatiekracht van de afgezette Catalaanse regering ‘potentieel gewelddadig en intimiderend kan zijn’. Dat is op zich een vreemd argument.

Bovendien creëert Madrid in een recordtempo martelaren, en dat doet de Spaanse regering beter niet. Door zich achter de wet te verschuilen, ontwijkt Madrid iedere politieke discussie. Op korte termijn wint de Spaanse staat altijd in dat scenario, maar daarmee zal het Catalaanse conflict niet verdwijnen.

Daarnaast opent Spanje met deze aanpak de doos van Pandora. De onrust in Baskenland groeit zienderogen. De solidariteit met de Catalanen speelt volop.

De situatie loopt steeds verder uit de hand. Het had natuurlijk nooit tot een Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring mogen komen. Maar er is nooit op de een of andere manier over een ruimere vorm van autonomie gepraat, wat uiteindelijk de eerste inzet was. Precies omdat er geen dialoog was, is de radicalisering in het Catalaanse kamp alleen maar groter geworden. De huidige gebeurtenissen poken dat sentiment nog op.

België krijgt het Catalaanse conflict geïmporteerd, of het dat nu wil of niet. De afgezette Catalaanse premier Puigdemont bevindt zich in Brussel en is niet van plan snel naar Spanje terug te keren om daar in een Madrileense cel te belanden. Onvermijdelijk zal het Belgische gerecht met een uitleveringsverzoek geconfronteerd worden. En misschien doet Puigdemont toch wat hij tot nu toe naliet: asiel aanvragen. België is de enige EU-lidstaat waar dat voor een EU-onderdaan mogelijk is. Dat zal de Belgisch-Spaanse relaties onder druk zetten, maar ook de relaties in de regering-Michel. De N-VA heeft nooit haar sympathie voor de Catalaanse nationalisten verborgen.

Op 21 december zijn er regionale verkiezingen in Catalonië. Hoe die zullen verlopen, is moeilijk te voorspellen. Wie kan en mag meedoen? Gaat men sommige politici het recht ontzeggen deel te nemen? Dat zijn allemaal kleine stappen weg van de rechtsstaat. Nochtans is dat net het grote argument van Spanje: het handhaven van de rechtsstaat.

De Spaanse premier Mariano Rajoy staat bekend als een stijfkop. Dat is in dit dossier gebleken. Maar star vastklampen aan de wet doet een politiek conflict niet verdampen, net zomin als de gevangenis. Alleen aan de onderhandelingstafel is een vergelijk mogelijk.