Net als je denkt alles gezien te hebben, kan het niveau nog zakken in de formatie. Kom dan niet wenen als de extremen volgende keer het initiatief overnemen.

Wie nog een goed boek voor de vakantiedagen zoekt, kunnen we 'Heart of Darkness', de meer dan 100 jaar oude roman van Joseph Conrad, aanbevelen. In zijn relaas over een tocht op de Congostroom op zoek naar een partij ivoor beschrijft hij de 'duistere' binnenlanden van Afrika. Het is verhelderend om, met de grootse spijtbrief van koning Filip van deze week in het achterhoofd, even mee te lezen met de ogen van toen over Congo en het kolonialisme.

Nog voor een andere reden is dit aanbevolen lectuur voor onze politici in de eeuwigdurende poging om een regering te vormen. 'Heart of Darkness' voert je in een moeizame tocht (404 dagen zijn we bezig intussen) naar een plek die Conrad alleen nog kan beschrijven als: 'Horror. The horror.' Meteen is het een reis naar de donkerste plekken van de mens zelf.

Onverantwoordelijke en onervaren partijvoorzitters twitterden, facebookten, tiktokten en instagramden dat het een lieve lust was, maar aan de gesprekstafel is het de grote leegte.

Deze week is de zoektocht naar een broodnodige federale regering uitgemond in die horror. Net als je denkt dat politici die blijven zoeken naar een uitweg misschien toch wat meer krediet verdienen, gooien ze zelf al hun ruiten in. Onverantwoordelijke en onervaren partijvoorzitters twitterden, facebookten, tiktokten en instagramden dat het een lieve lust was, maar aan de gesprekstafel is het de grote leegte. Met Georges-Louis Bouchez (MR) in de hoofdrol. Het gepoker en gespin van bedenkelijk allooi maken dat we weer naar af zijn. Nog maar eens. De jongste formatiepoging van de Arizonacoalitie (liberalen, christendemocraten, N-VA en sp.a) lijkt op apegapen te liggen.

Framing

In Franstalig België leeft de framing dat CD&V-voorzitter Joachim Coens een alliantie smeedde met het Vlaams Belang in het verzet tegen de uitbreiding van de abortuswet. Je kan het met Coens eens of oneens zijn, maar de conservatief heeft het wel van in het begin duidelijk gemaakt dat zijn partij die uitbreiding een onoverkomelijk obstakel vond voor een regeringsvorming. Het Vlaams Belang had daar niets mee te maken. Bouchez wist zeer goed wat hij in gang zette toen hij donderdag de forcing voerde om het toch tot een stemming te laten komen.

De drie koningen beloofden vrijdag de strijdbijl te begraven en 'met volle kracht al hun politieke energie te stoppen in het herstelbeleid en de heropbouw van het land'. We kunnen maar hopen dat ze het deze keer dan wel begrepen hebben.

Urgentie

VBO-voorzitter Pieter Timmermans vatte de urgentie als volgt samen: 'Beste partijvoorzitters, 1. Groei -8,3 % 2. 180.000 werklozen extra 3. 10% bedrijven failliet 4. Energieonzekerheid 5. Vergrijzingskosten 6. Verkeersinfarct 7. Zwakkeren verliezen inkomen 8. Gezondheidszorg onder druk 9. 5G? 10. Overheidsinvesteringen? Maar geen federale regering mogelijk.'

Bouchez en zijn Franstalige collega-politici hadden nochtans nog een extra reden deze week alle prioriteit te geven aan een nieuwe regering. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank en nota bene van dezelfde partijkleur als Bouchez, zette in zijn uithaal naar 'communistisch' Wallonië enkele puntjes op de i. Werkgelegenheidsgraad, spaarquote, beschikbaar inkomen per inwoner, private economische activiteit... Op al die parameters scoort Wallonië ondermaats. Maar de Waalse overheid geeft wel 70 procent van de jaarlijkse welvaart uit. Voor die in moeilijkheden verkerende regio is het uitblijven van de federale relance een drama.

Zijn de omstandigheden nog niet erg genoeg om een uitzonderlijke noodcoalitie te smeden? Wat hebben onze politici wel nodig?

Zijn de omstandigheden nog niet erg genoeg om een uitzonderlijke noodcoalitie te smeden? Wat hebben onze politici wel nodig? Zo'n coalitie moet de nog resterende tijd van de legislatuur wijden aan een uitweg uit de economische crisis en een octopusplan voor de zorgsector.

Technocraten kunnen een grotere ondersteunende rol krijgen. Universiteiten, bedrijfsleven, middenveld: vanuit alle hoeken is het aanvoelen van een sense of urgency groot.