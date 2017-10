Europese bedrijven moeten met de knowhow die ze in huis hebben in staat zijn een eigen batterijtechnologie te ontwikkelen. Ze moeten dan wel bereid zijn daarvoor de krachten te bundelen. Kunnen ze dat?

Het Airbus-model blijkt plots erg hip. De samenwerking van een aantal Europese luchtvaartbedrijven in de vliegtuigfabrikant Airbus maakt opeens school. De fusie vorige week van de treinbouwactiviteiten van het Franse Alstom en het Duitse Siemens werd in de markt gezet als het ‘Airbus van de rails’. Nu droomt Europees commissaris voor Energie Maros Sefcovic van een ‘Airbus van de batterij’. Hij wil een aantal Europese bedrijven samenbrengen in een project voor de ontwikkeling van Europese batterijtechnologie.

Batterijen, waarin op een efficiënte manier een grote hoeveelheid elektrische energie kan worden opgeslagen, zijn cruciaal voor het succes van elektrische wagens, waarvan wordt gehoopt dat ze de schadelijke stoffen uitbrakende diesel- en benzinewagens kunnen vervangen. Maar batterijen zijn ook essentieel om van wind- en zonne-energie een volwaardig alternatief te maken voor elektriciteitscentrales die draaien op fossiele brandstoffen of kernsplijtstof. Ze maken het mogelijk het gebruik van elektriciteit los te koppelen van het moment waarop die wordt geproduceerd.

Het is de zoektocht naar de heilige graal. Zeg maar de race. Europa loopt daarin achterop. Het zijn Amerikaanse - Tesla - en Aziatische bedrijven - Panasonic, Samsung - die het voortouw hebben genomen. China heeft ook een groot offensief ingezet. Een Europees antwoord is nodig, als het oude continent zich niet op grote achterstand wil laten zetten en zich daardoor voor deze belangrijke nieuwe technologie compleet afhankelijk maakt van buitenlandse knowhow.

Europa moet erover waken dat het voor batterijtechnologie niet helemaal afhankelijk wordt van Amerika of Azië.

Het initiatief van de Europese Commissie om een aantal Europese ondernemingen - waaronder de Belgische bedrijven Solvay en Umicore - aan te sporen hun krachten op dit terrein te bundelen, komt dus zeker niet te vroeg. Europa sponsort het project ook met de fraaie geldsom van 2,2 miljard euro. De uitdaging is groot, dus er mogen wel wat publieke middelen tegenaan worden gegooid. Maar tegelijk wijst dat op de tere plek van het project. Zouden de betrokken bedrijven even enthousiast tot samenwerking bereid zijn als die niet gesmeerd werd met flink wat overheidsgeld?

Het relatief grote aantal ondernemingen dat meedoet en de verscheidenheid ervan - autobouwers, chemiebedrijven, industrieconglomeraten - kan een troef zijn. Maar het is ook een handicap. De belangen zijn verschillend. Iedereen op dezelfde lijn krijgen en houden wordt een hele uitdaging. Het Airbus-model wordt nu als het grote voorbeeld naar voor geschoven. Maar Airbus, in de jaren 60 ook gegroeid uit een initiatief van Europese overheden, was een verhaal van moeilijke evenwichtsoefeningen, met veel vallen en weer opstaan. Niets is simpel in Europa.

Net als bij Airbus gebeurde, loert het gevaar van politieke bemoeienis om de hoek. En in een Europa met 28 of 27 lidstaten kan dat aardig verlammend werken, leert de ervaring. Daarom is het belangrijk dat, na een eerste zetje van de Europese Commissie, de drive voor dit project van de betrokken bedrijven zelf komt.

Want het is niet alleen voor politiek Europa van belang dat dit continent mee is met deze toekomstgerichte technologie, maar in de eerste plaats voor de bedrijven zelf. Hier lonkt een gigantische nieuwe markt. Maar die krijgen ze niet in de schoot geworpen. Ze zullen die zelf moeten veroveren.