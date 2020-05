De duizend banen die verdwijnen bij Brussels Airlines zijn een voorproef van de helletocht die de economie te wachten staat.

Door de coronacrisis gaan bij Brussels Airlines duizend jobs, een kwart van het personeelsbestand, voor de bijl. De luchtvaartsector is zwaar getroffen. Door de lockdownmaatregelen en de sluiting van de grenzen kan nauwelijks nog gereisd worden. Er dagen geen passagiers meer op, de vliegtuigen staan aan de grond.

Brussels Airlines verliest 1 miljoen euro per dag. En het ziet er niet meteen naar uit dat de hemel voor de luchtvaartsector spoedig weer opklaart. Topman Dieter Vranckx van Brussels Airlines verwacht dat de maatschappij tegen eind dit jaar in het beste geval weer op halve capaciteit draait, en in 2021 misschien aan 75 procent. Om in die turbulentie financieel niet te crashen, is een herstructurering onvermijdelijk.

Die zal niet zonder gevolgen blijven voor Brussels Airport en andere ondernemingen die op de luchthaven van Zaventem werken. Daar zullen ook jobs sneuvelen, want Brussels Airlines is er de belangrijkste maatschappij.

De Nationale Bank waarschuwde maandag dat een kwart miljoen Belgen zijn baan kan verliezen door de coronacrisis. Het is een abstract macro-economisch cijfer. De ontslagronde bij Brussels Airlines maakt aanschouwelijk wat het concreet betekent.

Het is de eerste grote herstructurering in ons land die het gevolg is van de coronacrisis. Er zullen er nog volgen. Veel ondernemingen zien hun omzet gevoelig teruglopen, en ook hun inkomsten dus. De heropstart is geen wondermiddel om de pijn weg te masseren. Ze zullen de tering naar de nering moeten zetten, en hun uitgaven moeten beperken. Ook hun personeelsuitgaven.

Dinsdag stuurde de cultuursector, die bijzonder zwaar lijdt onder de coronacrisis, eveneens een noodkreet uit. Hij heeft een beperkt economisch gewicht, maar wel een groot maatschappelijk belang. Daar zijn drama’s op komst, zegt de Nationale Bank. Heel wat mensen die in de sector actief zijn, dreigen zonder broodwinning te vallen.

Het bestrijden van de werkloosheid is een van de meest netelige economische opdrachten.

Een maand geleden voorspelde het Internationaal Monetair Fonds dat er in België door de crisis 100.000 werklozen bij zouden komen. Het zullen er dus een pak meer zijn. Het aantal werklozen in ons land kan in een klap met meer dan 50 procent toenemen. Een sterke en persistente toename van de werkloosheid, dat is schade die de coronacrisis structureel aanricht in onze economie.

De hoge werkloosheid legt een zware hypotheek op het mogelijke economisch herstel. Ze weegt op het consumentenvertrouwen en is een rem op de gezinsbestedingen, terwijl beide moeten stijgen opdat handelaars en bedrijven weer hogere omzetten kunnen realiseren, en opnieuw extra werknemers kunnen aanwerven. De hoge werkloosheid neemt de economie in een houdgreep waaruit ontsnappen moeilijk is.