De economie mag geleidelijk weer op gang worden getrokken, besliste de Nationale Veiligheisraad vrijdag. De heropstart komt niets te vroeg.

Alle bedrijven mogen vanaf 4 mei, dat is binnen een dikke week, opnieuw aan de slag gaan. Een week later mogen ook de winkels weer open. De economie die dan zeven weken plat heeft gelegen, kan zo stilaan weer op gang worden getrokken. Eindelijk is er een perspectief.

Dat is niks te vroeg. De economische kostprijs van de lockdown is immens. Heel wat bedrijven staan op het punt in zware moeilijkheden te komen. Bij de publicatie van de conjunctuurbarometer voor april had de Nationale Bank het vrijdag over een ‘duizelingwekkende’ daling van het ondernemersvertrouwen.

Momenteel zitten 2 miljoen werknemers thuis met de vingers te draaien, tijdelijk werkloos of omdat er geen opdrachten voor hen zijn. Van de gezinnen lijdt 13 procent een inkomensverlies van 30 procent of meer. Drie op de tien hebben een spaarbuffer van slechts drie maanden of minder.

Dit mocht niet te lang blijven duren. Bij de uitbraak van de epidemie waren forse algemene maatregelen noodzakelijk. Het was nodig iedereen aan te manen ‘in zijn kot’ te blijven, om winkels te sluiten en bedrijven stil te leggen.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de gezondheidsbekommernissen en de economische belangen die in het geding zijn.

Maar zes weken na het afkondigen van de lockdown wordt het eindelijk mogelijk geacht de economie voor een deel weer op gang te trekken. Zeven op de tien bedrijven staan klaar om minstens 50 procent van hun activiteiten van voor de crisis te hervatten, meldde de Nationale Bank. Het startschot daarvoor wordt op 4 mei gegeven, zo werd vrijdag aangekondigd.

Iedereen kan nu beginnen zich daarop voor te bereiden. De manier van werken zal aangepast moeten worden, om te beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften die nodig zijn opdat de werknemers in de bedrijven en de klanten in de winkels geen risico op besmetting lopen.

Dat is een delicate oefening. Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen de gezondheidsbekommernissen en de economische belangen die in het geding zijn. Dat is geen of-ofverhaal, maar een en-enverhaal. De epidemie is nog niet definitief bedwongen. Er kan een tweede piek komen. De kans bestaat dat de nu aangekondigde versoepeling opnieuw wordt teruggedraaid als de besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens weer toenemen.

De teugels kunnen daarom nog niet volledig worden gevierd. De vraag is of de voorwaarden zijn vervuld om terug te keren naar het normale leven. Er is onvoldoende capaciteit om mensen te testen op het coronavirus. Er zijn voorlopig te weinig ‘coronaspeurders’ die moeten nagaan met wie nieuw besmette mensen in contact zijn geweest. De app om dat via smartphones te doen staat nog nergens. En van de mondmaskers die iedereen zal moeten dragen, zijn er niet genoeg beschikbaar. De Belgen worden geacht die zelf te naaien.