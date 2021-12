Het Deliveroo-dilemma

Een goede regeling voor de deeleconomie moet mogelijk zijn: bewaak de sociale ondergrens beter, maar omarm de flexibiliteit achter de app die ten dienste van de klant staat.

Doorstaat de deeleconomie de test van het Belgische arbeidsrecht? De vraag is al langer pertinent, maar ze ligt dit jaareinde voor in de Brusselse rechtbanken. Nadat het hof van beroep vorige maand de taxidienst Uber heeft verboden, oordeelde de arbeidsrechtbank woensdag dat de maaltijdbezorger Deliveroo terecht een deel van de koeriers inhuurt als zelfstandigen.

De twee uitspraken gaan andere richtingen uit. Het zijn niet de enige signalen die aantonen dat we nog altijd worstelen met deze nieuwe economische vorm. In de Brusselse regering brak de voorbije weken een crisis uit over de vraag of Uber eigenlijk wel de klassieke taxi's mag beconcurreren.

Er zijn veel moeilijke kanten aan deze discussie. Uber brak een gelegaliseerd monopolie op de taxi's open, met betere dienstverlening tot gevolg voor wie zich wil verplaatsen in Brussel. Tegelijk rijst de vraag vanaf wanneer het voordeel voor de klanten afglijdt naar uitbuiting voor wie de diensten levert. Deliveroo is een variant op dat verhaal: meer dienstverlening voor hongerige klanten die geen zin hebben hun woning te verlaten, maar terechte vragen of de fietskoeriers een correcte vergoeding krijgen.

Het complexe debat zit vol details. Alleen al het feit dat Deliveroo meerdere statuten voor de fietskoeriers kent, toont dat aan. Sommigen werken als freelancer, anderen als jobstudent, anderen werken onder het fiscaal gunstig regime voor wie wat bijverdient in de deeleconomie.

Toch zijn er twee rode lijnen die de discussie zouden moeten afbakenen. De eerste is de innovatieve kracht van Uber, Deliveroo en soortgenoten. Die zit niet in een mooi vormgegeven en snel werkende app. Hij zit in de kracht van het businessmodel, dat het aanbod in een starre markt variabel maakt.

Mensen de facto opsluiten in een onderbetaalde job kan niet.

Dat gaat zo: een stad kent een beperkt aantal taxi's. Het aanbod staat vast, maar de vraag is variabel. Als het plots begint te regenen, verlangen in vijf minuten tijd enkele honderden wandelaars in Brussel misschien een taxidienst.

Uber maakt dat aanbod variabel. Als er te weinig auto's rondrijden, stuurt het algoritme de prijzen omhoog. Dat heeft tot gevolg dat Uber-chauffeurs die van plan waren gezellig thuis te blijven misschien toch in hun auto springen om wat geld bij te verdienen.

Hetzelfde geldt voor appartementen en kamers in een stad, waar Airbnb op een piekmoment tijdelijk de hotelcapaciteit kan vergroten. Hetzelfde geldt overigens voor Deliveroo, dat de zelfstandige koeriers meer betaalt als te weinig mensen rondfietsen om de hongerigen die eten bestellen te voeden.

De andere rode lijn is dat zoiets niet mag doorslaan naar via een app georganiseerde sociale uitbuiting. Wie geen zin heeft om te fietsen tegen een hongerloon, mag daartoe niet verplicht worden. Illegalen of minderjarigen inhuren kan niet. Schijnzelfstandigheid evenmin. Mensen de facto opsluiten in een onderbetaalde job kan niet. Sociale wetgeving ondermijnen is geen innovatie, het is gewoon een misdrijf.