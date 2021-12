Het Vlaamse groenegeldprobleem

Hoeveel zijn we bereid te betalen voor een ecologisch beleid? Dat wordt voor de Vlaamse regering - en uiteindelijk de Vlaamse kiezer - dé politieke vraag van 2022.

De laatste ministerraad van het jaar is vorige week al gepasseerd, maar op de valreep krijgt de Vlaamse regering er in 2021 nog een hoofdpijndossier bij: de stilgelegde Oosterweelwerf. De Raad van State, de onverwachte politieke hoofdrolspeler van dit eindejaar, vindt het problematisch hoe met PFOS vervuilde grond wordt afgegraven en opgeslagen.

Daarmee dreigt wat 'de werf van de eeuw' wordt genoemd terug naar af te gaan. De allereerste plannen voor de Oosterweelverbinding werden een kwarteeuw geleden gemaakt, in 1996. Naarmate ze vorm kregen, begonnen politieke partijen hun kar te draaien. Eerst de Antwerpse groenen. Dan de Antwerpse sp.a-burgemeester Patrick Janssens, die nochtans beloofd had het motto 'walk and don't look back' te huldigen. En uiteindelijk iedereen.

De werf werd een van de ultieme bewijzen dat Vlaanderen niet alles wat het zelf doet, ook beter doet. Het was de verdienste van de vorige Vlaamse regering, onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA), dat de werken weer op gang werden getrokken. De werken kregen opnieuw steun omdat de lokale leefbaarheid meer aandacht kreeg.

De prijs die daarvoor moest worden betaald, deed de Vlaamse begroting ontsporen. Nog altijd wordt in de zoektocht naar een evenwicht in het Vlaamse budget Oosterweel gemakkelijkheidshalve niet meegeteld. Nu kondigt zich een nieuwe extra factuur aan voor de PFOS-kosten.

Zo staat de Vlaamse regering deze legislatuur eens te meer voor het dilemma: hoe verzoenen we natuur en welvaart? Oosterweel is namelijk niet het enige dossier.

Er is de zoektocht naar een bouwstop - eigenaars van bouwgronden correct vergoeden voor hun waardeverlies kan tot 30 miljard euro kosten. De Vlaamse regering zocht de voorbije weken ook tevergeefs een manier om landbouw en industrie minder stikstof te laten uitstoten. Nederland probeert dat probleem op te lossen met een transitiefonds van 25 miljard euro, om onder meer landbouwers uit te kopen. Een variatie op hetzelfde thema is het mestactieplan, dat met strengere normen de kwaliteit van het grondwater zou moeten opkrikken. En dan moeten de klimaatplannen nog komen.

Vlaanderen botst tegelijk op zijn ecologische, financiële en politieke limieten.

De transparante uitweg uit die problemen is de Vlamingen erop wijzen dat als ze meer groen willen, ze daarvoor moeten betalen. Maar ook dat stuit op limieten. Het recentste precedent zijn de in de vorige legislatuur afgevoerde plannen voor een kilometerheffing. Dat die betaalbaarheid niet alleen een Vlaamse gevoeligheid is, bewijst ook de manier waarop Brussel met vertraging zijn kilometerheffing uitstelde.

De Vlaamse regering zou uiteraard opnieuw kunnen lenen, zoals ze in de vorige legislatuur deed om uit het Oosterweelmoeras te geraken. Maar ze leende al ruimhartig in de coronacrisis. De kredietbeoordelaar Moody's knipte deze maand al in de kredietscore van de Vlaamse overheid.