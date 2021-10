Het coronawinterseizoen

We staan aan de vooravond van een coronawinterseizoen waarvan er wellicht nog meer volgen. Hopelijk kunnen we met mondmaskers en het Covid Safe Ticket genoeg tijd kopen voor het enige wat echt helpt: meer vaccinaties.

'We moeten ons schrap zetten om de vierde golf te bedwingen', waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdagavond in 'Ter zake'. Want de coronacijfers zijn helaas niet goed.

Van alle Belgen die dagelijks onderzocht worden op coronabesmetting, test 6,8 procent positief. Dat is boven de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Het leert ons dat, nu de dagen kouder worden en we vaker binnen blijven, er een nieuw coronawinterseizoen aanbreekt.

Het wordt wellicht iets wat we ook de komende jaren zullen blijven meemaken. Geen enkele viroloog verwacht dat het coronavirus snel verdwijnt. Daarvoor is de delta-variant, die op dit moment domineert, nog veel te besmettelijk.

De strategie van de komende jaren wordt daarom 'what can't be cured must be endured'. Als we het virus niet volledig kunnen buitenhouden, moeten we ermee leren leven. Gelukkig zijn we in vergelijking met de vorige winter beter uitgerust om dat te doen.

De coronastrijd is verschoven naar een uithoudingsstrijd.

Hoe komen we de coronawinter door? Het centrale plan blijft de mensen die zich nog altijd niet hebben laten vaccineren te overtuigen dat toch te doen. De harde cijfers zouden daarbij moeten helpen. Twee derde van de mensen die in de ziekenhuizen met corona worden opgenomen zijn niet gevaccineerd. De anderen zijn overwegend oud en waren al ziek, waardoor het coronavaccin hen niet voluit heeft kunnen beschermen. Of van de andere kant bekeken: wie jong en niet ziek is, doet met een vaccin de kans om met corona in het ziekenhuis te belanden met 90 procent dalen.

Het lastige is dat wellicht 85 procent een dubbele prik moet hebben om de bevolking écht te beschermen tegen de deltavariant. Daar zijn we nog lang niet. Daarom zijn deze winter extra strategieën nodig. Mondmaskers dragen is er een van, die bovendien weinig inspanning vraagt. Als dat met voldoende burgerzin gebeurt, hoeft het misschien niet eens meer verplicht te worden.

Een andere manier is een breder gebruik van het Covid Safe Ticket. In tegenstelling tot vorige golven laat het toe dat alle winkels, cafés en andere plekken waar veel mensen samenkomen kunnen openblijven, net omdat wie binnenkomt kan bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om de anderen in diezelfde ruimte niet te schaden.

De uitdaging van de strijd tegen het coronavirus verschuift. We zijn niet langer in de ban van een blinde paniek over een verwoestend virus dat we niet begrijpen. We weten ondertussen veel. We hebben daarom niet langer de nucleaire opties zoals een lockdown nodig om het virus te stoppen. De coronastrijd is iets anders geworden: een uithoudingsstrijd.