'Het enige wat ons kan redden, is geduld blijven uitoefenen, hoe lastig dat ook is'

De pleidooien voor een soepeler coronabeleid worden beter opgeborgen. Het dagelijkse virusrapport dwingt ons stilaan tot de ongemakkelijke vraag of opnieuw verstrengingen nodig zijn.

De belangrijkste vraag in de coronadiscussie leek tot een week geleden of de cafés en de restaurants hun terrassen mogen openen in de paasvakantie of rond 1 mei. Zo'n beslissing zou nuttig zijn, luidde een van de argumenten, omdat het ordelijker is om mensen in een gecontroleerde omgeving aan een tafeltje te laten plaatsnemen dan hen door elkaar in parken, op pleinen en op stranden te laten zitten.

Het was een pertinent argument, maar de discussie doet er almaar minder toe. Het gaat niet langer over de vraag of en waar we moeten versoepelen. In de scholen zijn deze week de plannen afgelast om in de tweede graad scholieren voltijds naar de klas te sturen. In de lagere school moeten ook de kinderen uit het vijfde en het zesde leerjaar voortaan een mondmasker dragen.

Het Overlegcomité, waar de regeringen van het land samen het coronabeleid bepalen, komt vrijdag vervroegd bijeen. Bovendien is het de week waarin zomerevents werden geannuleerd of verschoven: Tomorrowland is naar augustus verschoven, de 20 kilometer van Brussel naar september en Rock Werchter afgelast.

De ongemakkelijke vraag rijst of we aan de vooravond van een derde golf staan. De vraag hoe dat kan, voelt al even oncomfortabel, omdat we de voorbije maanden geen massale versoepelingen kenden.

Het N-VA-pleidooi om de terrassen alsnog te openen is stilaan door de realiteit ingehaald, al herhaalde Vlaams minister-president Jan Jambon het woensdag. Hetzelfde geldt voor het pleidooi van 16 CEO's uit de voedingssector, die er woensdag voor pleitten om duidelijkheid te bieden over de heropening van de horeca op 1 mei.

Opnieuw zijn de redenen die ze aangeven pertinent. De Belgische voedingssector heeft al rond 1,5 miljard euro omzet verloren. Het toont hoe de economische schade blijft oplopen. Zelfs in het economische hersteljaar 2021 zullen jobs verdwijnen.

Meer dan ooit blijft het echter belangrijk de pijn van de aandoening en die van de remedie te onderscheiden. Dat de horeca dicht moest, is omdat de pandemie anders blijft woekeren.

De trieste realiteit is dat dat nog altijd zo is. Zelfs met een mildere versie van de lockdown kregen we de voorbije maanden het aantal besmettingen nooit systematisch onder het niveau van 2.000 per dag. Vandaag zitten we opnieuw aan een weekgemiddelde van 3.000, met daguitschieters van 5.000.

