Het gaat om vaccinatie

De discussie over de coronapas is gewoon een discussie over de vaccinatiegraad. Als die laatste hoog genoeg is, hoeven de hooggestemde idealen niet.

In België broeit de discussie over de coronapas, die bewijst dat je volledig gevaccineerd of van Covid-19 hersteld bent, of negatief getest hebt. Er gaan pleidooien op om, zoals in andere landen, het toepassingsgebied uit te breiden. Dat stuit op liberaal verzet in ons land.

De discussie lijkt overbodig gezien de hoge vaccinatiecijfers in Vlaanderen en Wallonië. Het probleem is de te lage graad in Brussel. Een te lage vaccinatiegraad verhindert de opbouw van immuniteit en dat betekent dat opnieuw broeihaarden van besmettingen kunnen ontstaan.

De discussie woedt in meerdere Europese landen. In Frankrijk, Italië en Griekenland is de pas op verschillende plaatsen verplicht en geeft die toegang tot het sociale leven. Een opvallend verschil: terwijl het certificaat in Frankrijk leidt tot gewelddadig protest, krijgt het initiatief in Italië applaus.

De Franse president Emmanuel Macron kwam met het plan op de proppen om de vaccinatiegraad in zijn land op te krikken. Het Franse parlement debatteerde en stemde erover en het grondwettelijk hof toetste het voorstel aan de constitutie.

Dat hof oordeelde dat de coronapas leidt tot een zeker verlies van vrijheid, maar dat de staat ook de plicht heeft de volksgezondheid te garanderen. Daarom is de coronapas grondwettelijk verklaard en duidelijk beperkt in de tijd. Dat zou het voorbeeld moeten zijn. Macrons initiatief miste zijn doel niet. In een kleine maand is de vaccinatiegraad in Frankrijk met 10 procentpunten gestegen.

Ook in landen waar niet over een vaccinatieplicht wordt gepraat, zoals in Duitsland, wordt de coronapas gebruikt om de vaccinatie aan te moedigen. Het gratistestbeleid dooft uit. Om iedereen nog de kans te geven zich te laten vaccineren worden testen er vanaf oktober betalend.

Het is zoals het Franse grondwettelijk hof stelde over de coronapas: de overheid heeft de plicht te waken over de volksgezondheid. Ook dat is een basisrecht.

Het is dus niet dat de politici de coronapas per se willen invoeren. Ze willen vooral dat de vaccinatiegraad in het najaar hoog genoeg ligt om een volgende coronagolf tegen te houden. Dat is een terechte bezorgdheid.

Er zijn maar weinig goede redenen om niet gevaccineerd te worden. Behalve dan uiteraard medische en daaraan kan verholpen worden.

Maar iedereen die opnieuw naar het oude normaal wil, moet beseffen dat dat alleen via de vaccins kan. Het rijk der vrijheid kan alleen bereikt worden als de immuniteit groot genoeg is. Dan is vaccinatie de enige piste.

Iedereen die zich al laten vaccineren heeft, deed dat uiteraard om zichzelf te beschermen. Maar ook om het gewone leven van voor de pandemie te hervatten. Ook die mensen hebben rechten.