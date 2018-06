Het gevecht om Schengen

In het migratiedebat moet België zich stilaan ook zorgen beginnen te maken over een belangrijke economische troef: de open grenzen van de Schengenzone.

Met een halfslachtige spoedbijeenkomst toonden zestien regeringsleiders en staatshoofden zondagavond dat de migratiecrisis helemaal terug is in de Europese Unie, al neemt ze nu andere vormen aan dan in 2015. Toen leidde een grote stroom van 1 miljoen vluchtelingen tot paniek in de Europese hoofdsteden. Nu liggen de cijfers veel lager, maar krijgen almaar meer politici zelfs dat niet meer verkocht. De crisis is politiek, deze keer.

Dat bewijst de Hongaarse premier Viktor Orban, die dit jaar werd herverkozen voor een derde termijn en gisteren niet eens deelnam aan het overleg in Brussel. Dat bewijst de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die eind vorig jaar aantrad met de belofte voor een strenger migratiebeleid. Dat bewijst de op 1 juni aangetreden Italiaanse regering, waarin de rechtse Forza de minister van Binnenlandse Zaken levert die dit weekend opnieuw NGO-schepen met vluchtelingen verbood aan te meren in Italiaanse havens.

En dat bewijst de opstand van de Beierse CSU, die tegen eind deze week zicht eist op een oplossing voor het migratiebeleid. Als die er niet is, dreigt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en CSU-boegbeeld Horst Seehofer de grenzen te sluiten, wat hem tot een openlijk conflict met bondskanselier Angela Merkel zal voeren. Opnieuw is de crisis politiek: op veertien oktober zijn er regionale verkiezingen in Beieren, waar CSU vreest te zullen verliezen van de extreem-rechtse Alternative für Deutschland.

Hoe een beter migratiebeleid er moet uitzien, is in grote lijnen nochtans logisch. De langetermijnoplossing is meewerken aan meer vrede en welvaart in het Midden-Oosten en Afrika, via een mix van handel, defensie, ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. De kortetermijnoplossing is de Europese grens beter bewaken, opvang geven aan wie in levensgevaar is en streng zijn voor de anderen.

Dat laatste is nodig om te vermijden dat nog meer landen of regio’s in de EU afglijden naar extreem-rechts of extreem-links. En vervolgens moet de asielopvang beter worden gespreid over de hele EU.

Politiek is de puzzel echter bijna onoplosbaar. De Italiaanse regering vindt dat ze een onevenredig groot deel van de lasten draagt en heeft daar zelfs een punt. De Duitse CSU wil eveneens minder asielzoekers op haar grondgebied. En de Oost-Europese Visegrad-landen vinden dat ze met het Europese asielbeleid niets te maken hebben en weigeren het carrément. Allemaal vinden ze in verkiezingen in eigen land of regio democratische steun voor die standpunten.

Om die reden is het moeilijk om optimistisch te zijn dat de Europese top later deze week een doorbraak oplevert in de richting van een nieuw en werkbaar asielbeleid. Toch worden hopelijk manieren gevonden om een compromis te beginnen bouwen. Want als de Europese top helemaal mislukt en de politieke steun voor het Europese asielbeleid verdampt, dreigen er twee catastrofes.

De eerste is uiteraard het migratiebeleid zelf. De catastrofe zou daar zijn dat we op een asielbeleid afstevenen waarvoor we ons moeten schamen, omdat we zelfs het minimum minimorum – opvang van wie vlucht voor oorlog – niet meer doen.

Maar er dreigt ook een tweede - en doorgaans iets minder belicht - economisch gevaar: dat de dreiging van Horst Seehofer werkelijkheid wordt en Duitsland grenzen sluit. Als dat gebeurt, dreigt een proces te starten waarbij de Schengenzone uiteen valt. Het gebied van 26 landen die de paspoortcontroles aan hun binnengrenzen voor hun gezamenlijke 420 miljoen inwoners hebben afgeschaft, verkruimelt dan omdat sommige van die 26 landen nationaal migratiebeleid boven de voordelen van internationale handel zetten.

Voor België, dat als open economie met een kleine thuismarkt zijn welvaart bouwt op export, is dat een nachtmerriescenario. De Vlaamse uitvoer gaat in hoofdzaak naar andere Schengenlanden, zoals Duitsland, Nederland en Frankrijk. De herinvoering van grenscontroles met die landen zou bovenop de brexit komen, die tot frictie aan de Belgisch-Britse grens zal leiden en bovenop de fricties met de Verenigde Staten, die almaar verder het pad van de handelsoorlog bewandelen.

Het kan geen kwaad daarom al te beginnen nadenken over noodplannen voor zo’n scenario. Zo’n plan zou het voorstel kunnen zijn dat toenmalig Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in 2015 op tafel gooide: een mini-Schengenzone tussen een klein groepje landen. Stel dat de Benelux-landen minstens met Duitsland en Frankrijk hun grenzen kunnen open houden, zou een deel van de economische schade kunnen worden vermeden.