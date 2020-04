Het herstartprobleem

Het was met een daverende schok dat de wereldeconomie tot stilstand kwam. Het zal met geschuur en gekraak zijn dat ze opnieuw op dreef komt.

De Britse econoom Richard Davies schreef vorig jaar het uitmuntende boek ‘Extreme Economies’, waarin hij onderzoekt hoe een economie ineen zit door ze onder de loep te nemen in extreme situaties. Zijn reis brengt hem naar het door de tsunami weg geveegde Atjeh, een gevangenis in Louisiana en het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Jordanië.

De schok waarmee het coronavirus het economisch leven tot stilstand heeft gebracht, is zo uitzonderlijk dat ze voor de nieuwsgierige toeschouwer even verhelderend is. Zo is het meer dan ooit duidelijk hoe welvaart afhangt van menselijk contact, waarbij iedereen elkaar vooruit helpt.

Want alles blijkt met alles samen te hangen. Als er niet voldoende mondmaskers zijn, willen sommige schoonmaakploegen niet werken, maar als ’s nachts de slachthuizen niet gepoetst worden, ligt er de dag daarna geen vers vlees in de winkelrekken. Als de kalkgroeves stil vallen, is er geen grondstof om de waterzuiveringsinstallaties te laten draaien. En als we willen dat de wegen worden hersteld, moeten de scholen open, want de bouwvakkers kunnen hun kinderen niet naar de grootouders sturen.

Het coronavirus heeft ons iets geleerd: we beseffen nu meer dan ooit dat welvaart is gestoeld op mensen die op duizend-en-een manieren met elkaar werken. Als leverancier of financier, klant of consultant, transporteur of controleur. Net omdat het coronavirus menselijk contact toxisch heeft gemaakt, ontdekken we hoe onze welvaart uit datzelfde menselijk contact is opgetrokken.

En exact daar ligt de hele knoop in de zoektocht naar de exit, die almaar prominenter op de agenda komt. Want van de overheid wordt niet verwacht dat ze die zoemende bijenkorf van de economische activiteit zelf tot in de puntjes organiseert. Als de staat de juiste omstandigheden helpt creëren, gebeurt het vanzelf. Maar nu alles is stilgevallen, moet die simulatie van menselijke interactie plots wél worden gemaakt.

En dus zijn we gestart met de discussie over waarom doe-het-zelf-winkels open mogen en fietsen verkopen, terwijl fietswinkels dicht moeten blijven. Over hoe meer dan 1 miljoen Belgen een werkloosheidsuitkering krijgen terwijl landbouwers handen te kort hebben om de oogst binnen te halen. Hoe bedrijven klaar zijn om met respect voor social distancing te herstarten, maar moeten wachten tot hun leveranciers weer leveren of hun klanten naar de winkel mogen om het eindproduct te kopen.

Daarom gaat de grote vraag over de herstart over meer dan een app. Ze gaat over een essentiële filosofische vraag. Een open en vrije samenleving floreert dankzij de grotendeels ongecontroleerde zoemende bijenkorf van het economisch leven. Door het coronavirus wordt het net nodig dat gezoem in kaart te brengen, te sturen en gecontroleerd op gang te brengen. Hoe doen we dat? En tot waar drijven we die oefening?

De enige manier is wellicht in kleine stapjes, met trial & error, met snelle feedback en snelle bijsturing, met zoveel mogelijk samenspraak tussen Europese landen, met onophoudelijke evaluaties op schendingen van privacy of andere vrijheden en heldere lijnen over wat die vrijheden zijn. Alles aan die oefening zal moeilijk zijn, maar ze wordt alleen maar lastiger door te wachten.