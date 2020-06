Hoera, het virus is voorlopig ingedijkt. De relance kan beginnen. Bijna 10.000 doden later is de pijnlijke vaststelling dat het institutionele kluwen en het gebrek aan eenduidig commando ons extra levens heeft gekost. Dat kluwen bemoeilijkt de aanpak van de economische crisis.

Goed nieuws. Honderd dagen nadat Covid-19 in ons land begon te circuleren, lijkt de eerste golf van de epidemie hier uitgewoed. De tussenbalans voor ons land is helaas donker: 9.548 doden tot dusver en een lockdown die een economische tol eist waarvan we nog maar het begin zien.

Maar niet alles was donker. Onze ziekenhuizen hebben zich zeer flexibel en van hun beste kant getoond, beter dan in veel andere landen. De eerstelijnszorg via de huisartsen en de triageposten heeft gewerkt in zware omstandigheden. De tomeloze inzet van onze helden van de zorg heeft erger voorkomen.

Trage reactie

Dat belet niet dat België een van de zwaarst getroffen landen is en dat het beleid tekort is geschoten. We zagen een manke communicatie zonder eenduidig politiek leiderschap, versnippering en een te trage reactie, zeker voor de woon-zorgcentra en het testen en tracen. We zagen sheriffs te pas en te onpas coronaboetes uitdelen. Alsof dat het bewijs was van krachtdadig optreden.

Drie uitspraken van deze week illustreren de pijnpunten.

Net nu we er allemaal zelf al een hadden genaaid, verklaarde minister Koen Geens woensdag - drie maanden na het uitbreken van de epidemie - dat de federale mondmaskers volgende week eindelijk geleverd worden. De filters zijn er al, voegde hij er achteloos aan toe. Voor de filters zorgt de ene minister, voor het maskertje een andere, voor de verdeling nog een andere. Ja, de wedren voor mondmaskers, schorten en testmateriaal was ook in andere landen lastig. Maar hier was het dubbel problematisch omdat de excellenties en de beleidsniveaus over elkaar struikelden.

De tweede uitspraak. Viroloog Marc Van Ranst erkende donderdag dat ‘minder mensen gestorven zouden zijn in onze woon-zorgcentra als er beschermingsmateriaal voorradig was geweest’. De doorstroming van correcte informatie en materiaal naar de woon-zorgcentra duurde te lang. Te veel ouderen hebben de laatste maanden en dagen van hun leven in isolatie moeten doorbrengen, waren onbeschermd en zijn in schrijnende eenzaamheid gestorven.

Getouwtrek

De derde uitspraak komt van Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro. Ze brak een lans voor een volledige regionalisering van de zorg. De federale overheid is bevoegd voor het testen van mensen met corona, terwijl het Vlaamse niveau de contacten van die mensen moet opsporen. Thuisverpleging is federaal, thuiszorg is Vlaams. Een triagecentrum dat een container wou kopen, moest op een federale deur kloppen. Om er een te huren, was het een Vlaamse. Getouwtrek ook over de opsporingsapp. Kafka te over. ‘Het is op’, zei Cloet. Niemand wordt warm van het vooruitzicht van opnieuw ellenlang bakkeleien over een staatshervorming. Maar gewoon voortdoen is nog veel minder een optie.

Lopen de regeringen elkaar blijvend voor de voeten, dan is er ook voor het sociaal-economische maar één conclusie: ‘Het is op’.

Dat institutionele kluwen bezwaart het economische herstelbeleid, waarvoor miljarden publiek geld wordt ingezet. Tussen de Vlaamse en federale regering is er spanning over het door elkaar lopen van de plannen. Op een slecht moment. De directe steunmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid en voor zelfstandigen en bedrijven die hun activiteiten moesten staken, moeten nu plaatsmaken voor een groot sociaal-economisch investeringsplan. Daarin moeten alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn, zoals het een volwassen samenwerkingsfederalisme betaamt.

Met stimuli voor toekomstgerichte sectoren en harde keuzes geen sloten geld te laten vloeien naar het in stand houden van sectoren van het verleden. Een verspreide slagorde tussen de regeringen kost ons handenvol geld, terwijl de schuldgraad nu al adembenemend hoog oploopt. Lopen de regeringen elkaar blijvend voor de voeten, dan is er ook voor het sociaal-economische maar één conclusie: ‘Het is op’.