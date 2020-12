Het jaar van geduld

Het coronajaar eindigt met een emotionele paradox: wantrouwen omdat het vaccin te snel wordt geproduceerd, of colère omdat de prikjes te traag worden gegeven. De deugd van 2021 wordt de middenweg tussen voorzichtig geduld en vertrouwen in de wetenschap.

In een woonzorgcentrum in Puurs-Sint-Amands heeft de 96-jarige Jos Hermans maandag als allereerste Belg het vaccin tegen corona toegediend gekregen. Daarmee is de vaccinatiecampagne in ons land, die het grootste deel van 2021 zal beheersen, begonnen.

Het is een belangrijk moment. Weinigen hadden tijdens de lockdown van maart-april en in de gedeeltelijke lockdown van dit najaar gedacht dat we het jaar met zo'n positieve noot konden eindigen.

Maar het is gelukt. Het eerste vaccin, tegen een virus dat de wereld in het begin van dit jaar nog compleet verraste en verlamde, is nog voor het einde van het jaar toegediend. Het toont waartoe de wetenschap, en in het bijzonder de vaak verguisde farmawereld, in staat is. Het is een overwinning op wat anders een droef lot zou zijn dat we lijdzaam moesten ondergaan.

Politiek zou echter geen politiek zijn, als een succes ook niet meteen als een falen zou worden aangeklaagd. Zo is deze maand de vraag gerezen waarom het allemaal zo traag gaat. Cru gesteld: als 6,7 miljoen Belgen op één dag kunnen gaan stemmen, waarom kunnen we dan niet allemaal op één dag een vaccin toegediend krijgen?

Het antwoord op die vraag is dat de productie en de logistiek van een vaccin complex zijn. Pfizer maakt de vaccins in Puurs niet voor 11 miljoen Belgen, maar voor 450 miljoen Europeanen en een groot deel van de wereldbevolking daarbuiten. Het vervoer is complex: haastwerk dwong de Duitse overheid al om duizend vaccins weg te gooien, omdat ze te warm waren geworden. Bovendien zijn twee inentingen nodig, die telkens door verpleegkundigen moeten worden gegeven.

Als we onszelf voor 2021 iets moeten wensen, is het rustig geduld en vertrouwen om het wonder van de wetenschap zijn werk te laten doen.

Tegelijk is het ongeduld begrijpelijk. De winter duurt lang en is voor velen te eenzaam. Het verlangen naar een onbekommerd weerzien van vrienden en familie begint te wegen, zeker in deze donkere eindejaarsperiode.

Het goede nieuws is dat het binnenkort misschien allemaal sneller kan. Op dit moment wordt alleen het Pfizer-vaccin toegediend. Begin volgend jaar volgen zo goed als zeker nog andere, zoals die van Moderna, AstraZeneca en J&J. De flessenhals in de productie wordt dan breder. Sommige vaccins behoeven ook minder lage temperaturen, wat de logistiek minder complex maakt.

Tegelijk mag het begrijpelijke ongeduld geen argument worden om de medische waakzaamheid te laten verslappen. Met dezelfde emotionele heftigheid waarmee geklaagd wordt over de traagheid van de vaccinaties, woedt bij sommigen de argwaan over de snelheid waarmee de vaccins het voorbije jaar zijn ontwikkeld.

Het antwoord op die paradox is erkennen dat emotie niet altijd de beste raadgever is. Een onredelijk wantrouwen in wetenschap is even schadelijk als het ongeduld om de wetenschappelijke voorzichtigheid te negeren. Het pad dat moet worden bewandeld, is dat van het wetenschappelijk onderzoek. Het loopt tussen twee moerassen: dat van het irrationele wantrouwen in vaccins en dat van het onstuitbare verlangen naar het tot elke prijs hervatten van het leven dat we kenden.