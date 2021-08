Het klimaat is onze keuze

Het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties laat er geen twijfel over bestaan: de klimaatverandering is aan de gang. Hoe erg het wordt, is onze keuze.

Voor wie het nog niet duidelijk was, laat het nieuwe klimaatrapport van het expertenpanel van de Verenigde Naties er geen misverstand over bestaan: de klimaatverandering is bezig en het is de menselijke activiteit, de uitstoot van allerlei broeikasgassen, die de aanzet geeft. Sommige processen zijn 'onomkeerbaar', luidt het. Maar de snelheid waarmee de opwarming wordt aangepakt, kan het proces afremmen.

De bosbranden in Californië, het noorden van Rusland of Griekenland en Turkije. De overstromingen in Europa en China. De historische droogte in Brazilië. Een klein rondgang in de wereld leert dat het klimaat verandert.

Het VN-rapport waarschuwt dat het nog heter, droger maar ook natter zal worden. Hittegolven die doorgaans om de 50 jaar voorkomen, zullen elk decennium plaatsvinden.

De conclusie? Voor het klimaat geldt 'code rood voor de mensheid'. De opwarming van de aarde met 1,5 graden Celsius is vrijwel bereikt. Verschillende scenario's gaan uit van een nog grotere opwarming als de mensheid haar gedrag niet bijstuurt.

De politieke wereld draagt een grote verantwoordelijkheid. Het is in de eerste plaats aan politici om de regels uit te zetten die de schadelijke uitstoot moeten terugdringen. In België zijn de knopen niet doorgehakt. De hele discussie rond de gascentrales leert hoe dubbelzinnig het klimaatbeleid kan zijn.

Maar ook de ambitieuze Europese plannen zitten niet veel verder dan in een planmatig stadium. Ook daar blijft het wachten op een concrete invulling van de maatregelen. En zelfs voor de regels worden toegepast, worden al uitzonderingen toegestaan.

Niets doen is geen optie meer. Maar hoeveel we doen is nog altijd een beslissende factor. En dat mag flink meer zijn.

Grote vervuilers als de VS of China moeten ook nog stevig aan de bak. De VS, per inwoner de grootste vervuiler, maken van de klimaatverandering een prioriteit onder president Joe Biden. Maar de financiering blijft een kwetsbaar punt. In China wordt de uitstootpiek verwacht in 2030. De afbouw zal daar bijzonder moeizaam verlopen.

De bedrijven zullen moeten meestappen in de logica van de uitstootbeperking. De vergroening van industriële processen is noodzakelijk. Overschakelen naar duurzame energie is een noodzaak. En de omschakeling van het transport van fossiele brandstof naar elektriciteit is nog een heel grote uitdaging.

De druk zal toenemen. In het recente verleden zijn bedrijven en overheden door een rechter al op de vingers getikt omdat ze niet voldoen aan hun klimaatbeloften. Met het huidige rapport mogen nog meer rechtszaken verwacht worden.