Het lef van vernieuwing

Verschil maken

De vraag of in de ploeg chemie ontstaat, doet ertoe omdat de omstandigheden ernstig zijn. De Croo vermeldde in de regeerverklaring dat de coronapandemie voor België de grootste crisis vormt in vredestijd en nog niet voorbij is.

Het doet er ook toe omdat in het regeerakkoord een spanning is ingebouwd door alle centenkwesties vaag te houden. Zodra die vaagheid over wie de facturen betaalt, moet worden vertaald in harde euro's, dreigt ze tot een explosieve discussie over nieuwe belastingen te leiden. De vraag wordt of de chemie tussen de regeringspartijen daartegen bestand is.