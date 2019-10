Het midden smelt

In Thüringen hebben de twee extreme partijen een meerderheid van de kiezers aangetrokken. Onbestuurbaarheid dreigt in de Duitse deelstaat.

Thüringen is misschien niet de beste graadmeter voor de Duitse politiek maar de deelstaatverkiezingen van zondag maken duidelijk dat bij de oosterburen een politieke omwenteling aan de gang is.

De stembusslag is gewonnen door de radicaal-linkse partij Die Linke. Minister-president Bodo Ramelow van Die Linke werd niet afgestraft. Integendeel, hij won licht en zijn partij wordt met zowat 30 procent van de stemmen de grootste van de deelstaat. Het is de eerste keer dat Die Linke dat in een Duitse deelstaat voor elkaar krijgt.

De christendemocratische CDU verliezen maar liefst elf procentpunten en komt uit op 22 procent van de stemmen. De CDU moet de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) laten voorgaan. Die haalt 23 procent van de stemmen.

De sociaaldemocraten (SPD) en de groenen, die in Thüringen een coalitie vormden met Die Linke, moeten terrein prijsgeven. De liberale FDP raakt nipt over de kiesdrempel van 5 procent.

De uitslag is een grote klap voor de zogenaamde 'grote coalitie' in Berlijn.

De uitslag is een grote klap voor de zogenaamde 'grote coalitie' (GroKo) in Berlijn. In Thüringen haalt de coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten met moeite nog 30 procent.

De sociaaldemocraten stranden op amper 8 procent. Maar ook de duik van de CDU is spectaculair. Van belangrijkste politieke kracht vijf jaar geleden zijn de christendemocraten gedegradeerd tot de derde partij. Het resultaat in Thüringen zet de verhoudingen in Berlijn wellicht nog wat meer op scherp. En de daadkracht van de 'grote coalitie' neemt waarschijnlijk nog wat verder af.

In Thüringen zelf dreigt onbestuurbaarheid. Niemand wil met de AfD regeren. De rood-rood-groene coalitie heeft geen meerderheid meer. En de CDU en FDP hebben al aangegeven dat ze niet in een regering stappen met Die Linke. Tenzij er op rechts een alternatieve coalitie komt, wenkt een complete impasse.

Net als in andere Europese landen, te beginnen met België maar bijvoorbeeld ook Spanje, zijn de kaarten zo geschud dat de vorming van een regering niet langer evident is. En vooral dat het politieke midden in een ontiegelijk sneltempo wegsmelt.

De deelstaatverkiezingen in Thüringen maken alvast duidelijk dat het beeld van de stabiele Duitse politiek tot het verleden behoort. Net als in andere Europese landen, te beginnen met België maar bijvoorbeeld ook Spanje, zijn de kaarten zo geschud dat de vorming van een regering niet langer evident is. En vooral dat het politieke midden in een ontiegelijk snel tempo wegsmelt.

Al is het midden maar waar je het wil leggen. Volgens exitpolls van de Duitse tv-zender Das Erste is een goede 40 procent van de kiezers, gespreid over alle partijen, van oordeel dat Ramelow wel degelijk een centrumfiguur is.

Thüringen maakt nog maar eens duidelijk dat de democratie onder druk staat en dat de traditionele middenpartijen er absoluut geen antwoord op vinden. De deelstaat was in de vorige eeuw de bakermat van de Weimarrepubliek, en hoe die eindigde weten we allemaal.