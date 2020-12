Het overgangsjaar

In België en de Europese Unie wordt het vaccinatieprogramma uitgerold. Volgend jaar wordt een overgangsjaar om hopelijk in een veiliger 2022 te landen.

In België begint de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus maandag. In sommige landen van de Europese Unie (EU) is zaterdag en zondag al gevaccineerd. Het patroon is telkens hetzelfde. Bewoners van woon-zorgcentra en het gezondheidspersoneel komen eerst aan de beurt. Zoals bekend krijgt bij ons Jos Hermans het eerste vaccin toegediend in een woon-zorgcentrum in Puurs-Sint-Amands.

Door het begin van deze campagne leeft de hoop om de coronapandemie te bedwingen. De wereldwijde race naar het vaccin leidde ertoe dat vandaag verschillende vaccins in de eindfase van ontwikkeling zitten. In de EU is voorlopig alleen het vaccin van Pfizer-BioNTech goedgekeurd.

Er is al heel wat gediscussieerd over wie wanneer een spuitje moet krijgen. Voorlopig zijn dat geen zinvolle discussies. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de laboratoria de snelheid en omvang van de uitrol van deze campagne bepalen. Hoe groter het aanbod, hoe sneller een groter deel van de bevolking ingeënt kan worden.

Naast de ontwikkeling van het vaccin zelf is de logistieke uitrol van de campagne van groot belang om de vaccins snel en veilig te verspreiden. De campagne is pas geslaagd als 70 tot 80 procent van de bevolking ingeënt is. Dan pas kan de pandemie definitief onderdrukt worden.

Maar het Sars-CoV-2-virus, dat Covid-19 veroorzaakt, is een virus dat zich niet gemakkelijk opzij laat zetten. Het virus muteert behoorlijk snel en wordt dan besmettelijker, maar niet noodzakelijk dodelijker. Maar meer besmettingen leiden onvermijdelijk tot meer zieken.

2021 zal bijgevolg nog steeds moed en geduld vragen om de pandemie af te remmen.

De opstoot van de Britse variant toonde dat nog aan. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat de 'Britse' variant tot 52 procent besmettelijker zou zijn. En niet alleen in het Verenigd Koninkrijk treden belangrijke nieuwe mutaties op.

Dat gegeven legt extra druk op het vaccinatieprogramma. Volgens de laatste stand van zaken kunnen de beschikbare vaccins voorlopig wel de gemuteerde versie van het virus aan. De kunst is om dat zo te houden. Anders dreigen grote problemen.

2021 wordt een overgangsjaar. Een overgang naar 2022, wanneer het virus in grote delen van de wereld ver genoeg teruggedrongen moet zijn om de draad van het maatschappelijke leven weer op te nemen. 2021 zal bijgevolg nog steeds moed en geduld vragen om de pandemie af te remmen. In sommige landen, van Frankrijk tot Tsjechië, worden momenteel nieuwe harde maatregelen overwogen als de pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames niet afnemen.