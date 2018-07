Het schuift

Bij de digitale reuzen gaat het niet langer dezelfde kant uit, blijkt uit de resultaten. Blijkbaar zijn er dingen aan het schuiven.

De oplawaai die Facebook kreeg na tegenvallende kwartaalcijfers kreeg een echo bij het kleinere Twitter. Beide sociale netwerken kampen met afhakende gebruikers. Het is misschien ook een signaal dat de verzadiging stilaan in zicht komt en dat de eindeloze klim niet volgehouden kan worden.

Dat Facebook in Europa gebruikers verliest, wijt het bedrijf aan de Europese privacynormen. De politieke en privacyproblemen die her en der opdoken worden vlotjes onder tafel geveegd. Dat is wat te gemakkelijk. Bij Facebook moet de verzadiging stilaan in zicht komen. Wie het netwerk nu nog niet gebruikt, zal het wel nooit gebruiken. Dat betekent een tragere groei en dus ook een tragere groei van de reclame-inkomsten. Vooral als in de VS en Europa gebruikers afhaken, wordt dat problematisch. Dat zijn de grootste reclamemarkten.

Bij Twitter speelt eenzelfde fenomeen, maar op kleinere schaal. Het bedrijf werpt op dat het door te wieden in de gebruikersbasis weer klaarstaat om nieuwe gebruikers aan te trekken. Twitter is bijlange niet zo groot als Facebook, maar ook hier zijn er duidelijk groeipijnen.

Opmerkelijk is dat Amazon dwars tegen die trend ingaat. De winst explodeert omdat er steeds meer winstmotoren draaien. Niet langer is de e-commerce de enige groeipool. Nieuwe diensten, zoals het aanbieden van netwerken en digitale opslagruimte, dragen bij tot de winst. Bij de e-commerce is er een shift van het aanbieden uit eigen voorraad naar het leveren van goederen van externe leveranciers. Dat is gunstig omdat er minder voorraden aangehouden moeten worden en het bedrijf toch zowat 15 procent van de verkoop krijgt. Amazon is niet langer een enorm gedigitaliseerd warenhuis. Het model schuift op naar al dan niet digitale dienstverlening.

Is de evolutie bij de drie bedrijven verschillend, dan is er ook een constante, en dat is dat het model door externe politieke omstandigheden onder druk kan komen te staan. Bij de sociale netwerken Facebook en Twitter heeft dat te maken met de verspreiding van fake news en een gebrek aan privacy voor de gebruikers. Daardoor komen ze regelmatig onder vuur te liggen aan weerszijden van de oceaan.

Voor Amazon geldt dat ook. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een persoonlijke vete met Amazon-baas Jeff Bezos, ook al omdat die The Washington Post controleert. Hoewel de krant losstaat van Amazon, vereenzelvigt Trump het mediabedrijf met Amazon en met Bezos. Dat levert scheldpartijen en bedreigingen op.