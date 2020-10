De regering-De Croo toonde dinsdag de helderheid en daadkracht die je van een volwaardige regering - de eerste sinds eind 2018 - in een crisistijd mag verwachten. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

'Het teken van vier’ heet de tweede roman die Arthur Conan Doyle eind negentiende eeuw schreef rond Sherlock Holmes. 130 jaar later kan dat de perfecte samenvatting zijn van het verstrengde coronabeleid dat de federale regering onder leiding van premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag aankondigde.

Vanaf vrijdag is de regel dat nauwe contacten - mensen die je vastpakt - beperkt worden tot vier, jezelf inbegrepen. Etentjes thuis zijn beperkt tot vier extra mensen. Op restaurant en op cafés gaan we met vier mensen aan tafel. Spontane ontmoetingen op straat worden beperkt tot vier.

Qua helderheid is het de welgekomen en verhoopte breuk met de warrigheid, volatiliteit en wazigheid van de regering-Wilmès. Want ook de toon zat goed. Dit is lastig, maar het is nodig, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Hij gaf ook aan dat dit noodzakelijk is opdat scholen kunnen openblijven en bedrijven niet moeten sluiten. We worden strenger, omdat we anders binnen twee weken nog strenger moeten worden, zei De Croo.

Eveneens goed is de keuze nog even te wachten met de langverwachte barometer met alarmniveaus om met de crisis te leren leven. Vandenbroucke legde uit dat er nog even tijd nodig is om alle regels die nodig zijn zodra een alarm afgaat in detail en voor iedere sector af te spreken. Hij maakte het terechte punt dat het niet de bedoeling is die regels snel te veranderen. Ze moeten dus meteen goed zitten.

Tot slot komt ook de aanstelling van Pedro Facon als de broodnodige covidcommissaris niets te vroeg. Met zijn reputatie van no nonsense en competentie is hij de juiste man op de juiste plaats. Hij is een van de coarchitecten van het spreidingsplan, waarbij patiënten worden verzorgd in ziekenhuizen over het hele land, zodat de klassieke zorg zoveel mogelijk kan doorgaan. Het is een pragmatisch plan dat goed ineen zit en - op een valse noot van de N-VA-burgemeester van Aalst na - breed gesteund en uitgevoerd wordt.

Zullen er nog onduidelijkheden blijven? Wellicht. Het is complex een samenleving deels stil te leggen in al haar onderdelen, van het gevangenisbezoek tot het kantoorleven, begrafenissen en privé-ontmoetingen. Is het coronabeleid plots perfect? Nee. Vandenbroucke maakte dit weekend een faux-pas door te vroeg te communiceren en de verwarring te voeden. En het werk is nog niet af. Veel zal afhangen van de coronabarometer die er nog moet komen, en de gedetailleerde plannen per sector die eraan verbonden zijn. Ook op de details over de strengere handhaving is het wachten. En het blijkt uitkijken of het Griekse koor van de virologen in de toon kan zingen.