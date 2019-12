Hoe maken we per gewerkt uur harder het verschil? Dat klinkt als een materialistische en individualistische vraag, maar ze gaat de hele samenleving aan.

Op de economische boordtabellen springen doorgaans drie cijfers eruit: groei, inflatie en werkloosheid. Elk op hun manier drukken ze uit hoe het gaat met onze welvaart: groeit ze? Wordt het geld waarin we onze welvaart uitdrukken minder waard? En hoeveel mensen krijgen een deel van die welvaart in ruil voor hun bijdrage eraan?

Onder de motorkap is een andere indicator minstens even belangrijk: productiviteit. Vrij vertaald: werken we wel efficiënt? Boeken we, met het kapitaal, de arbeids- en hersenkracht die we kunnen inzetten wel voldoende resultaat?

Daarom is het terecht dat de alarmbellen afgaan over de slabakkende productiviteit in ons land. Sinds 2000 bleef de toename beperkt tot 0,8 procent per jaar. Dat ze terugviel door de economische crisis is logisch, maar daarna is ze - in tegenstelling tot in Duitsland - niet hersteld.

Het is belangrijk er de aandacht op te vestigen. Ten eerste omdat dit geen spectaculair probleem is zoals de sluiting van een autofabriek. Het gebeurt sluipender. Maar op termijn is de impact op de welvaart veel groter dan een verdwenen autoproducent.

Lonen

De tweede reden is dat een hoge productiviteit cruciaal is in de akkoorden die de vakbonden en werkgevers de voorbije halve eeuw hebben gesloten. De Belgische werkgevers aanvaarden maar dat hun loonkosten hier hoger liggen dan bij Franse of Duitse concurrenten omdat Belgische werknemers in een uur werken gemiddeld meer werk verzetten dan hun Franse of Duitse collega’s. In de omgekeerde richting zien de vakbonden net de hoge productiviteit als een basisargument om hoge lonen te eisen. Als de productiviteit slabakt, dreigt ook de grond onder onze hoge lonen weg te zakken.

En dan is er de derde reden. Terwijl het voor de huidige lonen cruciaal is dat de productiviteit hoog blijft, is dat voor het betaalbaar maken van de vergrijzingsfactuur niet eens genoeg. Daar wordt het cruciaal dat ze stijgt en blijft stijgen.

Dat komt simpelweg omdat alles gemakkelijker wordt als dezelfde mensen meer werk verzetten. Dan wordt het net iets minder nodig dat meer mensen moeten werken, of harder moeten werken, of langer moeten werken. Bij alle arbeidsmarkthervormingen die nodig zijn, maar politiek zo lastig liggen, kan de Wetstraat dan iets meer mildheid tonen. En wat gemakkelijker de broodnodige consensus bouwen.

De sluipende evoluties zijn soms de gevaarlijkste, omdat zich nooit een crisismoment aandient waarbij iedereen panikeert en het startschot voor de oplossing wordt gegeven. Maar die sluipende evoluties zijn er. Ooit was de Vlaamse regering schuldenvrij en nu leent ze buiten de begroting. Ooit stond het Vlaams onderwijs aan de wereldtop en sinds 2000 glijdt het af. Ooit groeide onze productiviteit stevig en nu slabakt ze.