Na Italië heeft nu ook Spanje af te rekenen met een politieke crisis. Het wordt een hete zomer op de zuidflank van Europa.

In Italië kampt de regeringsvorming met vertraging. De nieuwe coalitie, bestaande uit de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, blijft armworstelen met president Sergio Mattarella.

Terwijl die poogt de grootste eurocritici uit de regeringsploeg te houden om het imago van zijn land gaaf te houden, dringen de coalitiepartijen aan op de benoeming van hun pionnen.

Op de financiële markten groeien het wantrouwen en de onzekerheid over italië met de dag.

Op de financiële markten groeien het wantrouwen en de onzekerheid met de dag. De risicopremie, het verschil tussen de Italiaanse en de Duitse rente op overheidsobligaties, liep al op tot 217 basispunten. Het spookbeeld van een nieuwe financiële crisis in de eurozone is nog niet verdampt.

In Spanje is inmiddels ook een politieke crisis uitgebroken. De socialistische PSOE diende gisteren een motie van wantrouwen in tegen de minderheidsregering van premier Mariano Rajoy. De gedoogpartner van die laatste, de liberale Ciudadanos (Burgers), riep hem op vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

De politieke onrust ontstond nadat een rechtbank donderdag 29 mensen, verbonden met Rajoys Partido Popular, had veroordeeld tot 351 jaar cel in een grootscheepse corruptiezaak. Onder hen de voormalige penningmeester die de zwarte kas van de partij beheerde. De affaire achtervolgt Rajoy al sinds zijn aantreden in 2011. De rechter oordeelde overigens dat de Spaanse premier te vaag was over het zwart geld in zijn partij.

Rajoy wimpelde de motie af als ‘slecht voor Spanje’ en denkt er niet aan vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Zoals gebruikelijk doet hij stug alsof er niets aan de hand is.

Rajoy en zijn regering lijken nu al politiek vleugellam.

Toch is zijn positie benard. Ciudadanos, dat van de strijd tegen corruptie een hoofdpunt maakt, kan moeilijk een stap terugzetten en de oppositie is verenigd om de motie van wantrouwen te steunen. Rajoy en zijn regering lijken nu al politiek vleugellam.

Vervroegde Spaanse verkiezingen zijn niet noodzakelijk een oplossing. De Spanjaarden trokken in december 2015 en juni 2016 nog naar de stembus. Ze kozen toen voor een verdeeld parlement zonder duidelijke meerderheid. Ciudadanos kan de vervroegde verkiezingen volgens de peilingen wel winnen, maar zal ook niet alleen kunnen regeren.

De Spaanse en Italiaanse perikelen zijn nog eens een bewijs dat de Europese politiek in haar voegen kraakt. voornaam naam

En dan is er nog de Catalaanse kwestie, waar zelfs nog geen begin van een oplossing in zicht is. Integendeel, het Spaanse bestuur over de regio doet de gemoederen er alleen maar oplopen. De knoop in de Spaanse politiek wordt daarmee steeds minder te ontwarren.