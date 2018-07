Het is niet omdat Bourgeois en Michel zeggen dat ze historisch goed bezig zijn, dat dat ook zo is.

Wat is dat toch met onze regeringsleiders? Eerst vergeleek premier Charles Michel zichzelf al met wijlen Jean-Luc Dehaene. En nu zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ook al dat er geen Vlaamse regering is geweest die zulke historische hervormingen heeft doorgevoerd als de zijne.

Geert Bourgeois is de eerste Vlaamsnationalist die de leiding over de Vlaamse regering in handen kreeg. Dat is op zich historisch, maar zijn erfenis is dat heel wat minder. Het groot politiek akkoord dat zijn regering nu zogezegd heeft afgesloten, kwam uiteindelijk neer op niet veel meer dan het ledigen van de laden voor het zomerreces.

Het is al langer traditie dat de federale regering alle hangende dossiers er in een marathonzitting op de valreep nog probeert door te jagen. Die slechte Belgische gewoonte is overgenomen door de Vlaamse regering. Alsof het een politieke prestatie op zich is, is er is twintig uur vergaderd over een waslijst van dossiers die de voorbije maanden in de lades van de verschillende kabinetten waren blijven steken.

Er zijn wel honderd-en-een dingen gedaan, maar er is geen groot Vlaams verhaal geschreven

De uitkomst is een nachtelijk compromis over van alles en nog wat, waarbij de vraag kan worden gesteld of alles wel even doordacht is gebeurd. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat heikele dossiers – zoals het statiegeld, het verbod op stookolietanks of de boskaart – afgevoerd zijn of doorgeschoven zijn naar volgende regeringen. Het evacueren van politieke problemen wordt hier voorgesteld als een groot politiek akkoord.

Nee, de harde waarheid is dat de historische regering-Bourgeois minder heeft gebracht dan wat ervan mocht worden verwacht. Zelfs Bart De Wever moet bij elk interview voordien even de Vlaamse map opvragen, om snel te memoriseren wat de Vlaamse regering allemaal heeft gedaan. En er zijn wel honderd-en-een dingen gedaan, maar er is geen groot Vlaams verhaal geschreven.

Het lag nochtans voor de hand, toen de Vlaamse regering in 2014 begon, dat zij een overtuigend verhaal van een warm en welvarend Vlaanderen kon schrijven. Dat moest het tegenwicht bieden voor de federale regering, die voor zware besparingen stond en daardoor al snel als kille en asociale regering werd weggezet.

De Vlaamse regering moest ook wel meer besparen dan eerst gedacht, maar ze had ook een half miljard euro bijkomend uitgetrokken voor welzijn en nog eens een half miljard voor economie en innovatie.

Het kwam er niet uit en het is er ook nooit meer echt uitgekomen. Geert Bourgeois is er de man ook niet naar om politieke risico’s te nemen. Zo hield hij steevast de deur op slot, als bijvoorbeeld de liberalen werk wilden maken van een Vlaamse taxshift, waarbij Vlaanderen gebruik zou maken van zijn eigen verworven fiscale autonomie in de personenbelasting.

Het klinkt dan ook niet geloofwaardig als Geert Bourgeois nu plots beweert dat deze Vlaamse regering de grootste hervormingsregering is geweest. Deze Vlaamse regering is een grijze muis gebleven, terwijl de federale regering wel degelijk heeft geprobeerd om hervormingen in gang te zetten, zoals met het optrekken van de pensioenleeftijd.

De regering-Michel heeft nog het voordeel van de twijfel. Als Michel kan afsluiten met een stevige arbeidsdeal, dan mag hij zich wel degelijk op de borst kloppen. Dat zal de komende uren en dagen duidelijk moeten worden.

Al moet ook Michel niet te hoog van de toren blazen, want de smet op zijn blazoen is en blijft dat hij de kans heeft gemist om van de lage rente en de economische heropleving gebruik te maken om de begroting uit het rood te halen. Want hoe je het draait of keert, dat is de enige weg om de schulden, die alweer enkele jaren boven de 100 procent van het bruto binnenlands product zitten, af te geraken.

Een regering die niet meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt, dat zou pas een historische ‘goede huisvader’-regering zijn. De rest is blablabla.