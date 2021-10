Historische belastingdeal

Wat voor klimaat nog niet lukt, konden de twintig belangrijkste landen ter wereld dit weekend voor internationale belastingen wél: een historisch akkoord sluiten.

Terwijl de twintig belangrijkste landen ter wereld dit weekend nog niet ver genoeg raakten in het leiderschap waarmee ze de klimaattop van Glasgow in de plooi zouden kunnen leggen, schreven ze wél geschiedenis in een ander hoofdstuk: internationale fiscaliteit.

Ze bevestigden namelijk dat er een belasting komt op de megawinsten van megabedrijven, alsook een minimumtaks voor multinationals. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen omschreef het akkoord eerder al als een succes voor economische diplomatie dat je maar één keer in een generatie mee maakt.

Wat op til is, is dan ook wellicht de grootste internationale hervorming in een eeuw. Zo zal iedere multinational met een omzet van meer dan twintig miljard dollar en meer dan tien procent winstmarge belastingen moeten betalen op de winst boven die tien procent in de landen waar de klanten wonen. Dat is een keerpunt in de internationale fiscaliteit, omdat bedrijven vandaag alleen maar belastingen betalen in de landen waar ze een vestiging of inrichting hebben. Dit vergroot met andere woorden de kansen om Google of Amazon overal ter wereld belastingen te laten betalen.

Het tweede deel van de hervorming is een sleepnet. Ieder bedrijf met een omzet van 750 miljoen dollar omzet moet in ieder land waar het actief is vijftien procent belastingen op de winst betalen. Doet het dat niet, dan mag het land van het hoofdkantoor extra belastingen heffen tot die vijftien procent is bereikt. Opnieuw is dit historisch, omdat het de sluiproute langs de belastingparadijzen nutteloos maakt.

De G20-verklaring is belangrijk, omdat ze de politieke ruggensteun betekent voor de OESO om dit plan verder uit te werken. De G20-steun betekent dat ook China mee is. Ze betekent dat ook de Europese Unie mee is, en dus ook Ierland, Hongarije en Malta. Van de OESO zal het daarna naar de ecofin-vergadering gaan, waar de ministers van Financiën van de 27 EU-landen beslissen over fiscale wetgeving. Daaruit komt dan wellicht een Europese richtlijn, die door de Kamer wordt omgezet in Belgische fiscale wetgeving.

Uiteraard is deze oorlog nog niet gestreden. Daarvoor zijn er nog te veel lastige details, nog te veel mogelijkheden tot uitzonderingen, te veel discussie over wat nu precies tot die belastbare winst behoort en wat niet. Bovendien moet dit in ieder land nog het parlement passeren. Maar deze internationale trein is vertrokken.

Vanuit België bekeken zit het grote belang er van niet in de opbrengst. België heeft nauwelijks multinationals die groot genoeg zijn om uit te torenen die een wereldbedrijf definiëren. Bovendien is de kans reëel dat alle fiscale paradijzen hun bodemtarief naar vijftien procent zullen verhogen, aangezien de bedrijven die ze willen aantrekken dat sowieso moeten betalen.

En de belastingen die megabedrijven als Google moeten betalen waar het actief is? Sowieso is België maar goed voor 0,6 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Van die superwinsten mogen we dus hooguit enkele promilles verwachten.