Hocus pocus op de arbeidsmarkt

Het verzwaren van de lasten op arbeid rijmt niet met het opkrikken van de werkzaamheidsgraad. Hocus pocus werkt niet op de arbeidsmarkt.

Net als het belastingstelsel in ons land, bevat het socialezekerheidssysteem tal van uitzonderingsregimes. Er valt iets te zeggen voor het opruimen van die koterij en voor het herstellen van de eenvoud, transparantie en harmonisering ervan, zoals Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, voorstelt.

Maar het is niet zo dat daarmee een enorme inkomstenbron voor de sociale zekerheid wordt aangeboord - Leemans spreekt van 16 miljard euro, die hij wil gebruiken om allerlei uitkeringen te verhogen.

Het heffen van de volledige sociale bijdragen op vormen van arbeid of van arbeidsinkomen die nu geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld, zoals studentenarbeid, flexi-jobs, maaltijdcheques of stortingen voor de groepsverzekering, zal er ten eerste toe leiden dat daarvan minder wordt gebruikgemaakt. En dus zullen de verwachte inkomsten voor de sociale zekerheid achterblijven.

Ten tweede maakt dat arbeid onvermijdelijk duurder, en weegt het op het concurrentievermogen van de bedrijven is ons land. Het zal jobs kosten. Dat kan worden vermeden door de afschaffing van de gunstregimes te compenseren door een algemene verlaging van de sociale lasten. Maar daarover rept de ACV-voorzitter niet.

Ten derde gaat Leemans helemaal voorbij aan het feit dat de kortingen en uitzonderingen zijn ingevoerd met een reden. Om zwartwerk tegen te gaan, in het geval van de flexi-jobs in de horeca. Om bedrijven de mogelijkheid te geven hun werknemers opslag te geven, zonder dat het grootste deel ervan meteen wordt afgeroomd door de fiscus en de sociale zekerheid, in het geval van de maaltijdcheques. Om startende ondernemers te overtuigen werknemers aan te werven, in het geval van de federale doelgroepvermindering.

De werkzaamheidsgraad opkrikken is de beste manier om de financiering van de de sociale zekerheid veilig te stellen.

Niet elke steunmaatregel of uitzonderingsregime is even doelmatig Ze mogen best worden geëvalueerd. Maar het is moeilijk te zien hoe het voorstel van Leemans ertoe bijdraagt meer mensen aan het werk te krijgen en om de werkzaamheidsgraad in ons land op te krikken tot 80 procent. Want dat is de beste manier om de financiering van de sociale zekerheid - en van de pensioenen en van de vervangingsinkomens bij ziekte- en invaliditeit of werkloosheid - te waarborgen.

Dinsdag en woensdag organiseert federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) een werkgelegenheidsconferentie waarop met de sociale partners gesproken wordt over arbeidsmarkthervormingen. Het zal daar vooral gaan over hoe werk werkbaar te houden, in het bijzonder aan het einde van de loopbaan. Dat is een belangrijk aandachtspunt als we willen dat mensen langer aan het werk blijven.