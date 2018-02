Ruim 225 miljard euro geven de overheden in ons land jaarlijks uit. En dan klagen ze nog dat ze geen geld hebben voor noodzakelijke investeringen, en grijpen ze naar allerlei trucjes.

In België investeert de overheid te weinig in infrastructuur, de kwaliteit ervan is ondermaats. Elk initiatief om daar iets aan te doen moet dus worden toegejuicht. De federale regering plant de lancering van een infrastructuurfonds met 150 miljoen euro van de overheidsinvesteringsmaatschappij FPIM, de verzekeraar AG en de energiegroep Engie/Electrabel. Het fonds staat open voor nog investeerders. De middelen dienen voor de aanleg of vernieuwing van wegeninfrastructuur, gevangenissen, ziekenhuizen en zo meer.

Publieke investeringen moeten in principe gebeuren door de overheid en worden gefinancierd uit openbare middelen, zijnde belastinggeld of geld dat de overheid ophaalt door de uitgifte van schuldbewijzen. Maar omdat de overheid in ons land geen geld op overschot heeft en al te veel schulden torst, zoekt ze naar alternatieve constructies om toch nog geld te vinden. Het investeringsfonds dat nu in de steigers staat, lijkt een handigheidje om de strenge Europese begrotingsregels te omzeilen. Hocus pocus om het onmogelijke mogelijk te maken.

Het biedt ongetwijfeld een oplossing voor bepaalde infrastructuurnoden. Maar is het de beste oplossing? Als de overheid investeert in een infrastructuurproject, verwacht ze een economische en maatschappelijke return. Als dat gebeurt met geld van privé-investeerders, moet er voor hen nog een financiële return bovenop komen. Het resultaat is dat de kostprijs van die projecten hoger zal uitvallen.

Eigenlijk is het simpel. Als infrastructuurprojecten noodzakelijk zijn, moet de overheid daar de nodige middelen voor uittrekken. Als ze die niet vindt omdat de belastingdruk al hoog is en de schulden aan het plafond zitten, moet ze maar besparen op andere overheidsuitgaven. Dat de overheden in ons land zo weinig investeren, heeft niet te maken met een gebrek aan financiële middelen. Het is het gevolg van een politieke keuze.

Het wordt soms potsierlijk. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde zopas aan dat de staat binnenkort groene obligaties zal uitgeven. Het geld dat die daarmee ophaalt, zal hij gebruiken voor de financiering van projecten die bijdragen tot de transitie naar een duurzame economie. Wat is de zin daarvan? Hoopt de regering beleggers te overtuigen die alleen maar geld aan de overheid willen lenen - of het tegen een lagere rente willen doen - als dat naar groene investeringen gaat? Het is louter een marketingtruc. De groene obligatie druist bovendien in tegen het begrotingsprincipe dat overheidsontvangsten niet mogen worden toegewezen aan bepaalde uitgaven. Maar wie maalt nog om begrotingsdiscipline?

In hetzelfde rijtje past de sociale-impactobligatie die de Vlaamse overheid wil lanceren. Investeerders kunnen de staat op die manier geld lenen voor een ‘innovatief’ project in de welzijnssector. Lukt het, dan krijgen ze een coupon. Lukt het niet, dan zijn ze hun geld kwijt. Het is een kansspel. Wie wordt hier voor de gek gehouden?