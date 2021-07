Hoed af voor Jeff Bezos

Hoed af voor wat Jeff Bezos als ondernemer met Amazon heeft gerealiseerd. Maar het parcours dat hij reed heeft ook een aantal minder fraaie kantjes.

De wereld zal niet stoppen met draaien, maar niettemin komt er met het vertrek van Jef Bezos als ceo van e-commercegigant Amazon een einde aan een tijdperk. In de bijna 30 jaar dat hij het bedrijf leidde, heeft hij een grote stempel gedrukt. Niet enkel in de VS, maar ook internationaal.

Bezos bewijst de grote impact die een individu kan hebben. Hij zag snel de commerciële opportuniteiten die de opmars van het internet bood, richtte in 1994 Amazon op als online boekenwinkel en breidde later het Amazon-assortiment uit tot tal van andere producten. Geholpen door de grote schaal van de Amerikaanse markt sloeg Amazon zijn vleugels internationaal uit en bracht de wereld een nieuw model voor kleinhandelsverkopen, tot wanhoop van de traditionele bakstenen winkels.

Hij had het hierbij kunnen laten en op zijn lauweren gaan rusten. Maar de ondernemer in Bezos zag telkens weer andere opportuniteiten en begaf zich met Amazon op andere domeinen: de advertentiesector, media en streaming, clouddiensten. Zo groeide een online winkelbedrijf tot een gigant die zijn voet zette naast die van techbedrijven als Apple en Google. De coronapandemie deed de Amazon-business extra draaien, en stuwde beurswaarde van de groep omhoog tot een duizelingwekkende 1.770 miljard dollar.

Lees Meer Oprichter Jeff Bezos vertrekt bij Amazon op precair moment

Hoed af voor wat Bezos als ondernemer op minder dan drie decennia heeft gerealiseerd. Blinde adoratie is echter niet op zijn plaats. Jef Bezos maakte zijn weg met een harde aanpak. Amazon is een van de grootste werkgevers in de VS, maar vakbonden zijn er niet welkom. Bezos is een van de rijkste mensen ter wereld, maar hij betaalt nauwelijks belastingen.

De expansieve groei van Amazon was ook maar mogelijk omdat de overheden het bedrijf weinig of niks in de weg legden. De onderneming maakt onbeschaamd gebruik van gaten in de belastingwetgeving, aarzelt niet om overheden tegen elkaar uit te spelen om de beste voorwaarden te bedingen als ze een nieuwe vestiging plant, en palmt gretig de ruimte in die de lakse concurrentiewaakhonden laten.

Het besef groeit dat Big Tech te groot en te machtig is geworden. Er komt een tegenbeweging op gang.

Maar er komt een tegenbeweging op gang. Het besef groeit dat Big Tech te groot en te machtig is geworden, en dat naast de voordelen die ze bieden voor de consumenten ze ook een aantal kwalijke kantjes hebben: dat ze zich weinig aantrekken van de privacyregels, een te grote invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie en de politiek, en door hun dominante positie uiteindelijk ook de concurrentie beperken en daardoor de innovatie belemmeren en de economische dynamiek afremmen.

Big Tech gaat de komende jaren meer tegenwind krijgen. Misschien zijn de gloriejaren voorbij. Jef Bezos zwaait af op een hoogtepunt. Hij heeft nog andere plannen, wil nog andere ambities realiseren. Hij gooit zich in de wedloop naar commerciële ruimtevluchten, net zoals zijn collega Elon Musk, oprichter van Tesla, en de Britse ondernemer Richard Branson. Those Magnificent Men in their Flying Machines.