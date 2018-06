De kans dat er volgende week een akkoord komt over de Europese migratiecrisis is bijzonder klein, terwijl de inzet ongezien hoog is.

Het moet van de hoogdagen van de eurocrisis geleden zijn dat nog zoveel zenuwachtigheid bij de Europese leiders heerste. Zondag is er een ‘minitop’ die het pad moet effenen voor de echte Europese top volgende week donderdag en vrijdag.

De Italiaanse regering schoot de discussie over de immigratie op gang door haar weigering om de Aquarius, een ngo-schip met 629 vluchtelingen aan boord, te laten aanmeren in een Italiaanse haven. Uiteindelijk bekommerde de nieuwe Spaanse regering zich over de vluchtelingen. Italië legde het totale gebrek aan Europese solidariteit én een compleet falend migratiebeleid bloot.

De crisis ging van kwaad naar erger toen de Beierse CSU de Duitse kanselier Angela Merkel voor het blok zette. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil tegen eind volgende week een Europese oplossing, anders sluit hij de grenzen en stuurt hij vluchtelingen die hun asielaanvraag elders indienden, het land uit. Merkel wil dat niet. Maar als ze geen akkoord heeft, dreigt in Berlijn een serieuze regeringscrisis. De druk om te slagen is enorm groot.

De Europese president Donald Tusk kwam met een eigen voorstel om de vluchtelingen op te vangen buiten Europa: in Noord-Afrika en in de Balkan. Dat idee baant stilaan zijn weg in de geesten van de Europese leiders. Federaal premier Charles Michel (MR) was geen grote voorstander van die aanpak, maar wil het plan nu toch onderzoeken.

Het is hautain om te denken dat de Europese miljarden alles kunnen kopen.

De opvangcentra buiten Europa zijn geen deus ex machina. Er wordt graag naar Turkije verwezen, waar door een deal met het regime van president Recep Tayyip Erdogan de Syrische vluchtelingenstroom is ingedijkt. Tegenwoordig komen de vluchtelingen veelal uit Libië. Daar heerst nu volslagen wetteloosheid. Dat betekent dat afspraken gemaakt moeten worden met milities en bendeleiders met een zeer bedenkelijke reputatie. Van humane opvang kan je dan niet spreken. Andere landen staan zeker niet te popelen om als door Europa betaalde gastheer op te treden. Het is ook hautain om te denken dat de Europese miljarden alles kunnen kopen.

De bedoeling is om in die opvangcentra een onderscheid te maken tussen politieke en economische vluchtelingen. Wie uit oorlogsgebied komt, mag Europa in. Wie een beter economisch leven zoekt, niet.

Hoe de verdeling van die vluchtelingen zal zijn en hoe de concrete opvang moet verlopen, is nog onduidelijk. Omdat iedere verdeling tot nu toe pijnlijk mislukt is en omdat sommige landen asielzoekers botweg weigeren, is het maar de vraag of het nu wel zal lukken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat bijvoorbeeld de Visegradlanden Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije hun harde houding gaan milderen.

Het sluitstuk moet het volledig afgrendelen van de Europese grenzen worden. Dat is niet alleen een illusie, maar wat moet men met de mensen die bijvoorbeeld met gammele bootjes hun leven toch wagen? Terugsturen? Geen bijstand verlenen is in ieder geval een inbreuk op de internationale rechtsregels.