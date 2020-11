Hoger loon

Een algemene loonsverhoging is moeilijk op een moment dat heel wat ondernemingen het financieel zwaar hebben en de economische perspectieven erg onzeker zijn.

Het ziekenhuispersoneel krijgt dit jaar nog een premie van een kleine duizend euro van de federale regering, als bedanking voor hun inspanningen tijdens de coronapandemie. De eenmalige premie komt bovenop een loonsverhoging van zo’n 6 procent volgend jaar waartoe de regering in juli al besliste. De afgelopen maanden was het alle hens aan dek in de ziekenhuizen. Het covid-virus heeft het cruciale belang duidelijk gemaakt van een goede ziekenhuisinfrastructuur. Én van de mensen die er werken, van de handen aan het bed. De extra financiële waardering die ze daarvoor nu krijgen, wordt hen niet misgund.

Het wakkert, begrijpelijkerwijs, ook de roep aan van werknemers uit andere sectoren om een extraatje. Zoals het personeel in de woonzorgcentra. Die hebben zich ook dubbel geplooid, maar krijgen niet hetzelfde financiële cadeautje. De woonzorgcentra zijn een regionale bevoegdheid, de ziekenhuizen een federale. Maar de verschillende behandeling van het verzorgend personeel is moeilijk goed te praten.

Solidariteit

Als de een iets krijgt, wil de ander ook wat. Het is een menselijke reactie. Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV, vraagt nu ook een loonsverhoging voor de werknemers die de voorbije maanden zijn blijven werken in de bedrijven. Voor de mannen en vrouwen ‘die het land hebben rechtgehouden’.

Vragen staat vrij natuurlijk. Maar een loonsverhoging vragen voor de werknemers die tijdens de coronacrisis en de lockdowns hebben kunnen voortwerken en zijn doorbetaald getuigt van weinig solidariteit met de werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn beland en inkomensverlies hebben geleden, met de mensen die hun job hebben verloren en met de handelaars en zelfstandigen die hun zaak hebben moeten sluiten of veel minder klanten over de vloer kregen.

Meer faillissementen, meer banen op de tocht, een slechter internationaal concurrentievermogen. Het zijn dingen die onze economie, die enkele jaren nodig zal hebben om te herstellen van de zware coronaklap, nu echt wel kan missen.

Een eenmalige premie toekennen aan de medewerkers voor hun inzet in dit vreemde jaar, er zijn wellicht wel wat bedrijven die dat zullen doen. Maar een algemene loonsverhoging, die al de volgende jaren de loonsom opdrijft, dat is nog wat anders. Dat ligt een pak moeilijker op een moment dat heel wat ondernemingen het financieel erg lastig hebben en geconfronteerd worden met onzekere economische vooruitzichten.

Verliezers

Het is niet het geschikte moment om nu die kaart te trekken. Als de vakbonden daar nu werkelijk hard op inzetten en met de wapens die ze hebben loonsverhogingen trachten af te dwingen in de bedrijven, drijft ze een aantal daarvan dieper in de financiële problemen. Meer faillissementen, meer banen die op de tocht komen te staan, een slechter internationaal concurrentievermogen. Het zijn dingen die onze economie, die enkele jaren nodig zal hebben om te herstellen van de zware coronaklap, nu echt wel kan missen..