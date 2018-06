Hypocrisie

Een migratiebeleid moet niet alleen humaan zijn, het heeft ook een minimum aan controle én democratische steun nodig. Alle drie zijn nu te beperkt.

‘H ypocrisie is de vaseline van de Wetstraat. Ik denk dat hetzelfde ook geldt voor het Schumanplein.’ Het was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die die woorden gisteren uitsprak. Daarmee duwde hij voor de tweede dag op rij het vluchtelingenbeleid hoog op de politieke agenda. Premier Charles Michel (MR) probeerde het weer lager te duwen door te stellen dat België de internationale verdragen respecteert en de grenzen bewaakt en dat hij voor de rest geen polemiek wil. Toch is het debat heropend. De weigerachtigheid van Michel toont hoe gevoelig het ligt. De harde woorden van Francken tonen hoe urgent het blijft.

Er zit aan het migratiebeleid geen goede kant. In een ideale wereld vang je iedereen op die vlucht voor oorlog, krijg je voor de opvang van die mensen voldoende geld bijeen, steunt de lokale bevolking die opvang en verloopt het samenleven vervolgens vreedzaam. Maar in die wereld leven we niet. We vangen niet iedereen op die vlucht voor zijn leven. De opvang weegt op de welvaartsstaat. En de verkiezingen in Italië en Slovenië tonen hoe de Europese bevolking in opstand komt.

Hoe begin je in die omstandigheden aan beleid? Om te beginnen kan het maar lukken door een minimum aan controle op de migratiestromen te krijgen. Zoals je een overstroming kan tegengaan door de bron van de rivier droog te leggen, een dijk te bouwen of het water in kleine beekjes te verspreiden, zo zien ook de bouwstenen van een migratiebeleid eruit. Probeer de levensomstandigheden in het Midden-Oosten en Afrika te verbeteren, controleer de Europese grenzen en verspreid de opvang voor wie hulp nodig heeft over alle EU-landen.

Het lastige is dat je zelfs in die omstandigheden een grens nodig hebt om te verhinderen dat je alle controle verliest. In die context dringt zich de onbehaaglijke vraag op of je vluchtelingen die in een bootje de Europese kusten proberen te bereiken naar Noord-Afrika terug moet duwen. Om vervolgens in vluchtelingenkampen in Noord-Afrika - zoals Tunesië - VN-organisaties te laten selecteren wie de hulp écht nodig heeft en opvang verdient.

Daar ligt het taboe van het beleid: het terugsturen van de boten. Daar lag het punt - de pushbacks - waar de Europese Commissie Francken voor op de vingers tikte en vervolgens het verwijt van hypocrisie voor terugkreeg. Want de Europese Unie zit met haar felbetwiste Turkijedeal van twee jaar geleden heel dicht bij die situatie: iedere vluchteling in Griekenland wordt naar Turkije teruggestuurd, om vervolgens een - andere - asielzoeker in te vliegen.

De Turkijedeal is met al zijn gebreken nog altijd het dichtste dat we bij een werkbaar beleid zijn gekomen. Als het migratiedebat tot iets leidt, moet dat de vraag zijn hoe we zo’n deal beter kunnen maken vooraleer we hem met andere landen sluiten. Er zal meer geld nodig zijn. En meer controle van de VN-vluchtelingenorganisatie. We moeten het vervolgens menen om wie wél asiel verdient dat ook te geven. En de opvang te spreiden.