Ideologische breuklijn doet Vivaldi wankelen

Het is moeilijk te begrijpen dat de PS hier een halszaak van maakt, terwijl Wallonië zijn wonden likt na de zware overstromingen van vorige week en de politieke aandacht daarnaartoe moet gaan. Bovendien is de coronapandemie nog niet helemaal onder controle en moet de economische relance nog op gang worden getrokken.

In deze omstandigheden een regeringscrisis uitlokken, is onverantwoord. Ook al gaat het voor de PS in het dossier van de sans-papiers om een principekwestie, net dan zou de partij constructief mee naar een compromis moeten zoeken in plaats van dat onmogelijk te maken.